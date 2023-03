Tour d'horizon des échanges dans la section Atlantique

À quelques heures de la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey (LNH), les rivaux du Canadien de Montréal évoluant dans la section Atlantique ont abattu plusieurs cartes de leur jeu et la plupart d’entre eux voudront causer des dégâts en séries éliminatoires.

Si le Tricolore est résolument rangé dans le camp des vendeurs, ce n’est pas vraiment le cas des autres clubs de la division. Une fois le calendrier régulier complété le 14 avril, certains tenteront de prouver que leurs récentes acquisitions se sont avérées judicieuses. Voici un bref tour d’horizon des adversaires du Canadien de l’Atlantique en date de jeudi avant-midi.

Bruins de Boston

La formation de la Nouvelle-Angleterre domine allègrement le classement général avec 99 points et son directeur général Don Sweeney sait bien que les probabilités d’aller jusqu’au bout le printemps prochain sont réelles. Ainsi, il a donné davantage de tonus à sa brigade défensive en obtenant Dmitry Orlov des Capitals de Washington. Le groupe d’arrières comprenant Hampus Lindholm et Charlie McAvoy est lourd et mobile, ce qui constituera un atout majeur pour l’instructeur-chef Jim Montgomery.

L’équipe pourrait-elle encore s’améliorer d’ici vendredi? En attaque, certains diront que la présence des David Pastrnak, Patrice Bergeron et Brad Marchand ne le justifie pas. Toutefois, davantage de profondeur ne peut nuire, surtout quand les blessures surviennent. Jeudi avant-midi, Sweeney a répondu en allant chercher Tyler Bertuzzi, des Red Wings de Detroit.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Maple Leafs de Toronto

Dans la Ville Reine, le DG Kyle Dubas sent la pression de gagner et de mener l’organisation vers une première série remportée depuis 2004. Sauf qu’il se doute bien qu’il faudra à nouveau se frotter au Lightning de Tampa Bay au premier tour. Pour éviter un dénouement similaire à celui de 2022, soit une élimination en sept matchs, il a mis la main sur un vétéran ayant gagné la coupe Stanley chez les Blues de St. Louis : Ryan O’Reilly. Même s’il ne connaît pas une saison grandiose, il constituera une pièce importante du plan de l’entraîneur Sheldon Keefe.

À l’arrière, Luke Schenn, Jake McCabe et Erik Gustafsson donneront plus de lustre à une brigade défensive comptant sur Morgan Rielly et Mark Giordano. Cela suffira-t-il à réduire au silence l’offensive de Tampa Bay qui a marqué 213 fois en 2022-2023? Mais avant tout, Toronto souhaite davantage de buts d’Auston Matthews, qui a atteint la soixantaine l’an passé.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Lightning de Tampa Bay

Justement, le DG Julien BriseBois a rappelé à la concurrence que son organisation sera dans la lutte aux grands honneurs et vise une quatrième finale d’affilée. Aussi, il n’a pas hésité à vider sa banque de choix de repêchage pour obtenir le joueur d’utilité des Predators de Nashville Tanner Jeannot. Celui-ci a écopé de 85 minutes de pénalité cette saison et il contribuera à sa façon en attisant le feu sur la patinoire.

Par ailleurs, quelques sources, dont le compte Twitter Lightning Insider, ont relié le Lightning au défenseur du Canadien Joel Edmundson. Si un échange se matérialise ici, le vétéran sera appelé à soutenir un groupe de défenseurs comprenant Victor Hedman et Mikhail Sergachev qui auront probablement à freiner les Leafs en première ronde.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Sabres de Buffalo

À Buffalo, le moment est crucial pour cette concession en quête d’une première participation aux séries depuis 2010-2011. Les Sabres occupaient le neuvième rang de l’Association de l’Est avant leur visite chez les Bruins, jeudi. La bonne production offensive des Tage Thompson, Jeff Skinner, Alex Tuch et Rasmus Dahlin risque de ne pas suffire à atteindre l’objectif. Le problème se situe en partie devant le filet. Avec son taux d’efficacité de ,918, Craig Anderson fait son possible, mais il a 41 ans. Puis, Ukko-Pekka Luukkonen et Eric Comrie se trouvent sous la barre de ,900.

Si les Sabres espèrent mettre fin à leur disette, ils devront aider leur défense ayant concédé 208 buts jusqu’ici.

Panthers de la Floride

La formation ayant échangé Jonathan Huberdeau aux Flames de Calgary pour placer ses billes sur Matthew Tkachuk l’été passé se trouve en situation plus précaire que les Sabres. Le DG Bill Zito s’est montré inactif sur le plan des transactions récemment, les Panthers vivant beaucoup de hauts et de bas. Et d’après le site CapFriendly, l’espace disponible sous le plafond salarial est inférieur à 200 000 $.

Évidemment, les partisans du Canadien souhaitent qu’ils chutent au classement afin de voir le choix de premier tour appartenant au Tricolore prendre de la valeur. Avec une vingtaine de parties à disputer, la Floride risque d’offrir à Montréal une option de plus à la loterie du repêchage.

Sénateurs d’Ottawa

Le club est certes au 12e rang de l’Est, mais son DG Pierre Dorion voit bien qu’il a le vent dans les voiles. Les «Sens» ont signé trois gains consécutifs et s’attendent à grimper les échelons. Donc, ils ont ajouté un élément important : le défenseur Jakob Chychrun en provenance des Coyotes de l’Arizona, le tout sans offrir un espoir comme Shane Pinto. Il faut dire que l’échange ayant expédié Nikita Zaitsev et son impact de 4,5 millions $ sur la masse salariale aux Blackhawks de Chicago a aidé Dorion.

Maintenant, celui-ci voudra aider davantage le pilote D.J. Smith qui a 22 matchs pour ramener Ottawa dans le portait éliminatoire.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Red Wings de Detroit

Au Michigan, le DG Steve Yzerman semble avoir choisi le camp des vendeurs, surtout après les deux dégelées subies à Ottawa en début de semaine. Il a refilé Bertuzzi aux Bruins ainsi que Filip Hronek aux Canucks de Vancouver. Le départ de Jakub Vrana et de Filip Zadina a aussi été abordé par le dirigeant. Au moins, les partisans des Wings peuvent se réjouir à l’idée que le capitaine Dylan Larkin demeurera à Detroit longtemps, car il a signé un contrat de huit ans et d’un peu moins de 70 millions $, mercredi.