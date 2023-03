Siakam muselé dans une défaite des Raptors

Pascal Siakam a été limité à 13 points et les Raptors de Toronto ont subi une défaite importante dans la course aux séries éliminatoires, jeudi face au Capital One Arena, s’inclinant 119 à 108 face aux Wizards de Washington.

En vertu de ce revers, la troupe de Nick Nurse, neuvième de l’Association de l’Est, ne détient plus qu’une avance d’un match sur les Wizards.

Kyle Kuzma a été de tous les instants de cette victoire de l’équipe de la capitale américaine. Il a inscrit les 10 premiers points de la rencontre et en a récolté un total de 30 dans la victoire.

Kristaps Porzingis a été l’autre moteur offensif des Wizards. Le grand centre letton a amassé 25 points.

Du côté des «Raps», Siakam a connu seulement son troisième match de moins de 15 points de la saison. Ses 11 rebonds lui ont tout de même permis de se rendre utile autour de l’anneau.

Jakob Poeltl a quant à lui disputé un fort match avec 23 points et 13 rebonds. Il s’agit de son deuxième double-double depuis qu’il a été échangé par les Spurs de San Antonio, tout juste avant la date limite des transactions.

OG Anunoby a aussi fait bonne figure pour la formation de la Ville Reine, comme en témoignent ses 26 points.

Le Québécois Chris Boucher a été efficace même s’il n’a eu droit qu’à 13 minutes de jeu. Il a mis son grain de sel en amassant 12 points, trois rebonds et une mention d'assistance.

Mathurin cloué au banc

Au AT&T Center, les Pacers de l’Indiana ont plié l’échine 110 à 99 face aux Spurs.

L’entraîneur-chef Rick Carlisle a choisi d’employer le Montréalais Bennedict Mathurin pendant 15 petites minutes, et cette décision ne s’est pas avérée payante. Celui qui fera partie des discussions concernant le titre de recrue de l’année dans la NBA a récolté sept points et quatre rebonds.

Pendant ce temps, trois des cinq joueurs partants des Pacers ont inscrit autant ou moins de points que Mathurin.

Buddy Hield a été celui qui a offert la performance la plus convaincante, avec 27 points.

Le surprenant Jeremy Sochan a mené la charge pour les Spurs en ajoutant 22 points et 13 rebonds au tableau.