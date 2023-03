Le gros lot pour David Pastrnak

L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak demeurera très longtemps au sein de l’organisation, puisqu’elle lui a accordé jeudi un contrat de huit ans et de 90 millions $.

Comme diverses sources l'ont indiqué, le nouveau pacte du numéro 88 est d’une valeur annuelle moyenne de 11,25 millions $.

Pastrnak aurait pu devenir joueur autonome sans compensation l’été prochain, car il termine une entente de six ans et de 40 millions $. Il a constitué un rouage important dans les succès des Bruins ces dernières années. En 2022-2023, il a récolté 42 buts et 38 mentions d’aide pour 80 points en 60 rencontres. Le Tchèque fut le corécipiendaire du trophée Maurice-Richard avec la vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin en 2019-2020 grâce à 48 filets.