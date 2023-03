Lars Eller espérait aller au Colorado

Comme pour un autre ancien du Canadien de Montréal, Artturi Lehkonen, Lars Eller estime qu’il a une opportunité de faire quelque chose de spécial avec l’Avalanche du Colorado, qui a fait son acquisition par voie de transaction mercredi.

Les «Avs» sont évidemment les champions en titre de la Coupe Stanley, mais leur qualification pour les séries éliminatoires cette saison n’est pas encore tout à fait assurée. C’est pourquoi le directeur général Chris MacFarland a fait affaire avec les Capitals de Washington.

«Je sais que plusieurs équipes étaient intéressées, j’espérais venir ici. [...] C’est une opportunité spéciale de faire partie de cette équipe qui se bat pour une place en séries et qui a connu toute une histoire l’an dernier. Je ne peux rien tenir pour acquis. Je me sens privilégié d’être ici», a indiqué Eller en mêlée de presse après la rencontre... de mercredi soir.

Le Danois a effectivement dû faire ses valises très rapidement. Les Capitals étaient à Anaheim pour y affronter les Ducks en soirée, et c’est en descendant du bus pour l’entraînement matinal que le joueur de 33 ans a appris qu’il était échangé. Eller a mis le cap sur le Colorado, l’Avalanche affrontant les Devils du New Jersey. Il est arrivé juste à temps pour l’échauffement.

«J’essayais de faire aller mes jambes et de bouger la rondelle le plus vite possible. Je ne dirais pas que c’est mon meilleur match. Je crois qu’il y a une séquence ou deux où nous avons connecté un peu mieux, mais je pense que j’ai beaucoup plus à donner», a-t-il expliqué au bout d’une très longue journée.

Sept ans

Eller roule sa bosse dans la Ligue nationale de hockey depuis la saison 2009-2010. Il a amorcé son parcours avec les Blues de St. Louis avant de jouer six campagnes avec le Canadien après avoir été acquis dans la transaction envoyant Jaroslav Halak au Missouri.

Les sept dernières années, il les a passées chez les Capitals, où il a connu les plus beaux moments de sa carrière. Il a remporté la coupe Stanley en 2018, lui qui avait excellé lors de ces séries avec 18 points en 24 matchs. Les adieux avec ses coéquipiers à Washington ont malheureusement été courts.

«Je ressens un mélange d’émotions. J’ai été là pendant presque sept ans. Nous avons effectué des parcours en séries chaque année. J’ai gagné [la coupe] avec quelques-uns de ces gars. Je laisse derrière moi tellement de souvenirs, de hauts et de bas. C’est bizarre, c’est émotionnel», a mentionné Eller.

Celui qui deviendra libre comme l’air cet été a amassé 364 points en 931 matchs de saison régulière.