Filip Forsberg et Giannis Antetokounmpo impliqués dans un projet commun

Qu’ont le hockeyeur Filip Forsberg et le basketteur Giannis Antetokounmpo en commun? À la base, peu d'éléments, mais ils ont visiblement tous les deux un intérêt pour le soccer, puisqu’ils ont rejoint le groupe d’investisseurs du Nashville SC, jeudi.

La collaboration entre Forsberg et la formation de la Major League Soccer (MLS) semble naturelle, le Suédois étant l’un des meilleurs joueurs des Predators de Nashville. Impliqué au sein de la communauté, celui qui soutient Liverpool évolue depuis une décennie avec l’équipe du Tennessee.

«Nashville est l’une des meilleures villes de sport au pays et je suis extrêmement fier de m’impliquer avec deux de ses équipes professionnelles. Notre ville est comme une grande famille et base de partisans, et nous nous soutenons sur le terrain et à l’extérieur», a déclaré Forsberg par voie de communiqué.

Giannis, quant à lui, s’amène avec ses frères Thanasis, Kostas et Alex, qui sont aussi joueurs professionnels de basketball. Le «Greek Freak» est l’une des plus grandes vedettes de la NBA et il a remporté le championnat en 2021 avec les Bucks de Milwaukee.

«Mon père était un joueur de soccer professionnel et c’est le premier sport avec lequel je suis tombé en amour en Grèce, a indiqué Giannis. J’ai toujours rêvé de posséder une équipe de soccer. Quand mes frères et moi avons visité le Nashville SC, nous savions que c’était l’équipe et la ville où nous voulions nous impliquer.»

En plus de Forsberg et des Antetokounmpo, le club a aussi accueilli le porteur de ballon des Titans du Tennessee Derrick Henry et l’actrice Reese Whiterspoon parmi ses investisseurs.

Nashville a remporté son match inaugural de la saison 2023 par la marque de 2 à 0 devant le New York City FC, samedi.