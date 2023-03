Encore un bon match du Montréalais Otto Lopez

Les Blue Jays de Toronto pourraient aimer de plus en plus l’idée de se servir d’Otto Lopez comme doublure de Bo Bichette à l’arrêt-court. Le Québécois a connu un autre bon match préparatoire à l’occasion d’un verdict nul de 2 à 2 avec les Pirates de Pittsburgh, à Dunedin.

Le joueur de 24 ans a cogné un coup sûr, comme il l’avait fait la veille, et à un moment important en huitième manche puisque les Jays avaient déjà deux retraits contre eux. John Aiello a suivi avec un autre simple, poussant Lopez au troisième coussin, mais Wynton Bernard s’est ensuite compromis pour mettre un terme au tour au bâton.

Le Montréalais d’origine dominicaine a aussi soutiré un but sur balles en sixième, mais encore là, l’équipe canadienne n’a pu en profiter.

Bichette avait donné les devants 2 à 1 aux siens en troisième manche à l’aide d’un simple au champ gauche. Kevin Kiermaier a croisé la plaque. Vladimir Guerrero fils a aussi effectué le tour des sentiers, dans les premiers instants du match, quand il a été poussé au marbre en raison de la feinte illégale du lanceur Roansy Contreras devant Matt Chapman.

Les Jays ont montré une fiche de 3-3-1 jusqu’ici en rencontres préparatoires.

Presque un match sans point ni coup sûr

Les Pirates avaient scindé leur formation en deux pour se mesurer également aux puissants Yankees de New York, et disons qu’il n’y a pas vraiment eu de rencontre.

Les Bombardiers du Bronx l’ont emporté 9 à 1, et il a fallu attendre la neuvième et dernière manche pour enfin assister à un premier coup sûr de Pittsburgh. Matt Fraizer a réussi un simple, avant d’être retiré dans un double jeu. Heureusement, Drew Maggi était le frappeur suivant et il a expulsé le lancer de Matt Bowman dans les gradins pour le circuit en solo.

Pour les Yankees, Andres Chaparro a frappé un grand chelem à la neuvième rotation. Rafael Ortega a aussi étiré les bras pour deux points, en plus d’y aller d’un triple payant. Anthony Volpe et Estevan Florial ont complété la marque sur une longue balle et un double, respectivement.

Du côté des Québécois, Édouard Julien n’a pas atteint les buts en trois apparitions au bâton dans une victoire de 4 à 2 des Twins du Minnesota sur les Rays de Tampa Bay.

Le Longueillois Abraham Toro n’a guère été plus chanceux dans une défaite de 7 à 4 des Brewers de Milwaukee face aux Rangers du Texas. En trois présences au bâton, il a été retiré deux fois après avoir cogné un roulant et une fois sur des prises.