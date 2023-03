La saison difficile des Blue Jackets affecte le moral de Pascal Vincent.

C'est ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«La fiche a un effet sur ma santé mentale. L'équipe joue avec désespoir. En 30 ans dans le hockey, je n'ai jamais vécu ça, une saison comme cette année. J'ai beaucoup appris dans l'adversité. On a eu des blessures et encore des blessures. On perdait des joueurs pour l'année. C'était sans arrêt.»

L'entraîneur associé des Blue Jackets fait toutefois tout en son possible pour aider son équipe à se relancer.

«On essaie d'établir un plan qui va nous donner une chance de continuer à s'améliorer. Évidemment, on ne fera pas les séries cette année. Il y a un paquet de raisons qui expliquent pourquoi on est où on est, cette année, mais l'équipe travaille fort et n'abandonne pas. On veut finir la saison sur une note positive pour commencer la saison prochaine en force.»

Le Québécois jure également que le plan de Columbus n'est pas de perdre pour améliorer les chances de mettre la main sur Connor Bedard.

«On n'en parle même pas. Peut-être que la direction en parle, je ne sais pas, mais nous on n'en parle pas. Nous sommes payés pour gagner des matchs de hockey et c'est ce qu'on doit continuer à faire. Je suis certain que c'est la même chose pour les autres équipes, on n'en parle juste pas.»

Questionné à savoir ce qu'il pensait des dernières transactions effectuées dans la LNH, Vincent a donné son opinion sur une acquisition qui a fait réagir chez le Lightning.

«J'ai vu des choses passer sur Tanner Jeannot qui s'en va à Tampa Bay. Je pense que Julien BriseBois est super brillant. C'est une équipe qui peut gagner et le moment est maintenant. Connaissant Julien, je suis certain que c'est une pièce importante dont il avait besoin.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.