Ces défenseurs seront-ils échangés?

À l’approche de la date limite des transactions fixée à vendredi, les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) poursuivent leur magasinage et quelques-unes souhaitent améliorer leur groupe de défenseurs en prévision des séries éliminatoires.

Au cours des derniers jours, certains noms ont circulé dans les rumeurs d’échange et il y a fort à parier que plusieurs trouveront preneur sous peu. Voici des arrières susceptibles de boucler leurs valises.

John Klingberg

Occupant la cave de la section Pacifique, les Ducks d’Anaheim sont en mode liquidation et John Klingberg se trouve sur les étagères du commerce. D’ailleurs, le vétéran a été laissé de côté lors du match de mercredi contre les Capitals de Washington afin d’éviter toute blessure risquant de contrecarrer les plans d’échange.

Le vétéran de 30 ans sera admissible à l’autonomie complète l’été prochain et il touche 7 millions $ cette année. Il possède une clause de non-mouvement lui permettant toutefois de préparer une liste de 10 formations auxquelles il accepterait d’être transigé. Jusqu’ici, l’ancien des Stars de Dallas a récolté 24 points en 50 sorties, mais il a éprouvé des ennuis dans sa zone en vertu d’un différentiel de -28.

Klingberg double rapidement l'avance des Ducks -

Colton Parayko

Les Blues de St. Louis connaissent une campagne pénible et ont déjà laissé partir des joueurs connus comme Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko, en plus d’échanger Ivan Barbashev et Noel Acciari. Colton Parayko risque d’être l’un des prochains hockeyeurs à quitter le Missouri, même s’il finit la première année d’un pacte de huit ans et de 52 millions $. Son départ potentiel pourrait faciliter la tâche du directeur général Doug Armstrong à attirer des joueurs moins dispendieux en prévision de la saison suivante.

Reconnu pour la qualité de son jeu défensif, Parayko présente son pire différentiel en carrière (-20) jusqu’à maintenant.

BUT PARAYKO 1-0 -

Joel Edmundson

Embauché par le Canadien de Montréal avant 2020-2021, Joel Edmundson aura encore une année à écouler à son contrat de quatre ans et de 14 millions $ après celle-ci. Cependant, ses nombreuses blessures subies dans les derniers mois le rendent plus difficile à refiler. Les Oilers d’Edmonton auraient manifesté leur intérêt à son égard, mais c’était avant l’acquisition de Mattias Ekholm.

Certes, d’autres options comme le Lightning de Tampa Bay sont envisageables pour le DG Kent Hughes, mais l’inactivité d’Edmundson, qui n’a pas joué depuis le 26 janvier, fera peut-être reculer les intéressés.

BUT EDMUNDSON 5-3 -

Dmitry Kulikov

Autre porte-couleurs des Ducks, le patineur de 32 ans offrirait de la profondeur à un club misant sur une bonne brigade défensive. Il joue souvent plus de 20 minutes par soirée et se montre fiable en infériorité numérique. Dmitry Kulikov bloque plusieurs lancers et compte sur un bagage de 866 matchs de saison dans la LNH. Il pourrait représenter un joueur de location intéressant : il profitera de son autonomie complète à l’été.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Erik Karlsson

Le DG des Sharks de San Jose, Mike Grier, ne s’attend pas à l’échanger cette semaine... à moins d’un imprévu, soit une offre irrésistible. Il reste qu’Erik Karlsson demeure alléchant pour une formation aspirant aux grands honneurs. Au sein d’une équipe médiocre, le Suédois connaît l’une des meilleures campagnes de l’histoire pour un défenseur de la ligue grâce à 77 points en 61 duels.

Les acheteurs potentiels devront se rappeler que l’ancien des Sénateurs d’Ottawa aura un impact de 11,5 millions $ sur la masse salariale dans chacune des quatre prochaines années.

Erik Karlsson comme dans l'temps - 27 décembre 2022 -

Matthew Dumba

L’association entre le Wild du Minnesota et Matthew Dumba tire possiblement à sa fin. Celui-ci tentera sa chance sur le marché de l’autonomie dans quelques mois et l’organisation voudra obtenir un retour quelconque pour ses services. Toutefois, la formation du DG Bill Guerin bataille pour une place avantageuse dans la section Centrale et Dumba pourrait rester, à moins que la compensation proposée aide le Wild immédiatement. L’athlète de 28 ans a déjà inscrit 50 points, en 2017-2018, mais il en a obtenu 13 cette année.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Ivan Provorov

Le Russe fait encore parler de lui et ce n’est pas en raison de son refus de porter plus tôt cet hiver le chandail des Flyers de Philadelphie sensibilisant à la cause LGBTQ+. Récemment, Ivan Provorov a fait l’objet de rumeurs, la troupe de l’entraîneur John Tortorella se situant tout juste devant le Canadien au classement de l’Est. Son salaire comptant pour 6,75 millions $ sur la masse jusqu’à la fin de 2024-2025 risque de freiner les ardeurs de certains, mais il est en mesure d’appuyer l’attaque et de stopper des tirs (137 cette saison).