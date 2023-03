Voici pourquoi c'est positif chez le Tricolore

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, et ses troupiers auraient sûrement aimé que février se prolonge de quelques jours, car l’équipe a complété son meilleur mois de la saison.

En disposant des Sharks de San Jose 3 à 1, mardi, le Tricolore a conclu celui-ci avec une fiche de 6-3-0, ce qui est supérieur à son rendement d’octobre (5-4-0); il a joué pour ,500 en novembre et s’est retrouvé sous le seuil de respectabilité pour les deux mois suivants. Aussi, même si les rumeurs circulent allègrement à quelques jours de la date limite des transactions et que les blessures continuent de tenailler le club au complet, le CH offre des performances convaincantes depuis son congé précédant son retour en action, le 11 février.

Hormis deux cuisants revers aux mains des Hurricanes de la Caroline et des Maple Leafs de Toronto, des puissances de la Ligue nationale de hockey (LNH), les hommes de St-Louis ont toujours été dans le coup. Si les prochains affrontements s’annoncent plus corsés, ils peuvent s’encourager avec leurs victoires récentes. Lors du deuxième mois de l’année calendaire, la formation montréalaise s’est maintenue dans le top 10 de la LNH pour la moyenne de points obtenus, inscrivant 3,56 buts par sortie et cédant 2,89 fois.

Les unités spéciales ont également fait mieux, puisque l’avantage numérique a frappé 22,7 % du temps, ce qui représente le neuvième meilleur pourcentage du circuit. À court d’un homme, la Sainte-Flanelle a affiché la 13e moyenne (83,3 %).

Allen en hausse

Au plan individuel, Jake Allen a amélioré ses chiffres, lui qui revendique un dossier de 14-18-2 cette saison, ainsi qu’un taux d’efficacité de ,897. Il a remporté quatre de ses cinq dernières décisions, accordant trois buts en 65 tirs dans ses deux plus récentes joutes.

Puis, le nouveau venu Denis Gurianov a impressionné certains observateurs à ses débuts avec le club. Acquis des Stars de Dallas en retour d’Evgenii Dadonov, dimanche, il a décoché six lancers en 17 minutes environ contre les Sharks. Pour ces deux statistiques, il s’agit de sommets personnels en 2022-2023.

Enfin, le retour à la compétition du défenseur Kaiden Guhle a fait du bien à la ligne bleue. En dépit de son jeune âge, le joueur de 21 ans travaille avec l’assurance digne d’un vétéran. Mardi, il a passé plus de 18 minutes sur la glace et en a profité pour marquer son troisième filet de la saison au dernier engagement.

- Le Bleu-Blanc-Rouge a eu droit à un congé d’entraînement, mercredi. Il visitera les Kings de Los Angeles, jeudi, et les Ducks d’Anaheim le lendemain, avant de compléter son voyage chez les Golden Knights de Vegas, dimanche.