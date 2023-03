Une patineuse de 15 ans représentera le Canada au Luxembourg

Une patineuse artistique de Sherbrooke a terminé troisième lors des Championnats nationaux novices qui se déroulaient à Calgary la semaine dernière. Sa performance lui a valu une première invitation pour représenter le Canada à l'international.

À 15 ans, Mély-Ann Gagner se rendra au Luxembourg pour représenter le Canada. Le 14 mars elle, s'envolera pour la Coupe du printemps 2023, première compétition internationale à laquelle elle a été invitée.

C'est grâce à son excellente performance aux Championnats nationaux novices la semaine dernière qu'elle a reçu cette invitation. Mély-Ann a terminé troisième lors de la compétition. Une fierté pour elle, mais aussi pour ses parents.

Les parents de Mély-Ann l'ont toujours encouragé à poursuivre son rêve. Elle exerce son sport depuis qu'elle a 7 ans et lorsqu'elle a eu 12 ans, Mély-Ann et ses parents ont décidé de l'inscrire dans une école de patinage de Chambly. C’est avec l'espoir qu'elle se développe encore plus en tant qu'athlète que cette décision a été prise comme son but ultime, ce sont les Jeux olympiques de 2026.

Entretemps, Mély-Ann continue son travail acharné. «Je travaille sur mes quads, j’aimerais ça les réussir à l’automne», a mentionné la jeune athlète.

Si elle réussit ses quadruples sauts, Mély-Ann sera la première patineuse canadienne de l'histoire à réussir cet exploit.