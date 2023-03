Transactions : La date limite est-elle encore pertinente ?

La journée de mardi a a volé le spectacle en ce qui concerne les transactions dans la LNH, ne laissant que des miettes pour la date limite du 3 mars.

Comment faire pour rendre la date limite des transactions plus intéressante et en faire un incontournable ? On y réfléchit dans l'épisode du jour.

Ce matin à La Dose :

Journée complètement folle dans la LNH alors que plusieurs joueurs changent d'adresse.

Est-il temps de revoir le concept de date limite des transactions ?

Le CH signe une belle victoire de 3 à 1 face aux Sharks, tandis que Gurianov impressionne à ses débuts.

Entrevue avec Marc Bourgeois, fondateur de MÄRK Lumber, une compagnie québécoise qui produit des bâtons de baseball.

Écoutez l'épisode complet dans le lecteur ci-dessous :