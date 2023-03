«Si vous pensez que je suis une diva, fermez votre poste» - Aaron Rodgers

Le quart-arrière Aaron Rodgers n’en a que faire des critiques le ciblant et il entend éviter de se laisser influencer par les opinions négatives.

Le vétéran de 39 ans a récemment décidé de se soumettre à une retraite de quatre jours en pleine obscurité dans un établissement privé de l’État d’Oregon. Le processus visant à l’aider dans son choix quant à la suite de sa carrière au football professionnel en a fait réagir plusieurs. Toutefois, dans l’entrevue livrée au balado «Aubrey Marcus Podcast» il y a plusieurs jours, il dit être en plein contrôle de lui-même.

«Je réponds aux questions à ce sujet, car on m’interroge. J’en parle, puisque c’est important à mes yeux. Si vous n’aimez pas cela et que vous considérez cela comme du théâtre, si vous pensez que je suis une diva, fermez votre poste. Ça me convient ainsi, a-t-il affirmé, tel que rapporté par la chaîne NFL Network. C’est ma vie et c’est primordial. Je déciderai prochainement et nous emprunterons la voie choisie, ce qui m’excite.»

«Pour tout le monde concerné, il est préférable de régler ça plus tôt que tard», a-t-il ajouté.

Rodgers a manqué les éliminatoires la saison passée après avoir décroché le titre de joueur par excellence de la NFL dans les deux campagnes antérieures. Il a totalisé 3695 verges, 26 touchés et 11 interceptions. Le numéro 12 aura un impact de 31,6 millions $ sur la masse salariale de son club s’il poursuit sa carrière. S’il demande une transaction, les Jets de New York et les Raiders de Las Vegas pourraient représenter une alternative, selon de nombreuses sources.

Super Bowl LVII : le terrain aurait été trop arrosé

Le responsable du terrain de football utilisé pour le Super Bowl LVII a mis la faute sur l’un de ses collègues pour l’état de la pelouse pendant l’affrontement entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

George Toma a été en charge ou a été un consultant pour les surfaces de jeu de tous les Super Bowl de l’histoire. En entrevue avec le réseau ESPN, l’homme de 94 ans a affirmé que le directeur des terrains de la NFL, Ed Mangan, avait trop arrosé le gazon lors des jours qui ont précédé le match de championnat disputé au State Farm Stadium.

«[Mangan] l’a arrosé comme ça n’a pas de bon sens et il l’a simplement installé dans le stade. C’est tout. Le terrain n’a plus jamais reçu la lumière du soleil. Tu ne peux pas faire ça», a affirmé Toma.

L’expert de la pelouse a également ajouté que le terrain avait une «odeur de pourriture».

Pendant l’ultime duel de la saison 2022, plusieurs joueurs des deux formations ont glissé sur le gazon. Ils ont été plusieurs à se plaindre de l’état de la surface. L’ailier défensif des Eagles Haason Reddick a même dit qu’il s’agissait «du pire terrain» sur lequel il ait jamais joué.

Quelques jours après l’événement, la NFL a défendu la qualité de son terrain, spécifiant qu’il avait été testé tout au long de la semaine et qu’il répondait aux normes requises.

Mécontent de la façon dont la ligue a géré la chose et frustré par plusieurs incidents similaires, Toma ne travaillera plus avec le circuit Goodell.

«Moi et la ligue, c’est fini! Ils ne peuvent plus me dire quoi faire, c’est terminé», a déclaré celui qui a pris sa retraite.