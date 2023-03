Retour sur les récentes dates limites des transactions chez les Canadiens

La journée de vendredi, date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2022-2023, pourrait réserver aux partisans du Canadien de Montréal son lot d’action si les récentes années constituent un aperçu de la suite.

Comme ce fut le cas l’an passé, la formation montréalaise se rangera dans le camp des vendeurs, ses probabilités de qualification aux prochaines séries étant pratiquement nulles. Aussi, le directeur général Kent Hughes devrait passer les prochaines heures au téléphone avec quelques homologues. Voici un bref retour sur la besogne abattue par le Tricolore lors des cinq dernières dates fatidiques des transactions.

- 21 mars 2022

Confiné aux bas-fonds du classement général et ayant vécu une période de bouleversements avec l’arrivée de Hughes, du vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton, et de l’entraîneur-chef Martin St-Louis, le Canadien a liquidé certains actifs. Il a envoyé Brett Kulak aux Oilers d’Edmonton contre le défenseur William Lagesson et deux choix de repêchage, mais a surtout refilé le vétéran Artturi Lehkonen à l’Avalanche du Colorado en retour de Justin Barron et d’une sélection de deuxième tour. Les «Avs» ont rapidement profité de leur nouvelle acquisition, en route vers la coupe Stanley.

Hughes a aussi aidé son club-école, le Rocket de Laval, en mettant la main sur Nate Schnarr, cédant Andrew Hammond aux Devils du New Jersey. Le pari a rapporté, car la filiale a atteint la demi-finale de la Ligue américaine.

Crédit photo : Thierry Laforce / Agence QMI

- 12 avril 2021

Dans une campagne limitée à 56 rencontres par équipe et durant laquelle le Tricolore s’est débrouillé pour décrocher la quatrième place de la section Nord, le DG Marc Bergevin a voulu ajouter de la profondeur à la ligne bleue. Après avoir obtenu Jon Merrill des Red Wings de Detroit la veille de l’échéance, il a transigé avec les Flyers de Philadelphie pour attirer Erik Gustafsson.

Ce dernier a valu le choix de septième tour présenté à la partie adverse, car il a joué 16 matchs pendant le parcours éliminatoire de l’équipe ayant atteint la finale de la Coupe Stanley. Il a ensuite signé avec les Blackhawks de Chicago.

Crédit photo : Photo d'archives, Martin Chevalier

- 24 février 2020

Bergevin s’était clairement placé du côté des vendeurs et ne s’attendait pas du tout à voir son club participer aux séries... environ cinq mois plus tard. Le Canadien aurait manqué les éliminatoires sans la pandémie ayant interrompu la saison régulière le 12 mars 2020. Ainsi, il s’est départi d’Ilya Kovalchuk, expédié aux Capitals de Washington, la veille de la date limite. Le lendemain, le Bleu-Blanc-Rouge a offert Matthew Peca aux Sénateurs d’Ottawa, tandis que Nick Cousins a atterri chez les Golden Knights de Vegas contre un choix de quatrième tour.

Cependant, l’échange de Nate Thompson aura davantage marqué le bilan du CH. Le joueur d’expérience a été troqué aux Flyers contre une sélection de cinquième ronde. Au mois d’août suivant, Thompson a contribué à l’élimination de son ancienne équipe.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

- 25 février 2019

Certains partisans ont critiqué Bergevin pour ses décisions cet hiver-là, d’autant plus que la formation a raté de justesse les séries malgré 96 points en banque. Il est vrai que le DG avait réembauché Thompson en provenance des Kings de Los Angeles et mis la main sur Dale Weise et Christian Folin des Flyers de Philadelphie le 11 février 2019. Toutefois, ils espéraient davantage que des joueurs de soutien, sauf que l’organisation s’est contenté de l’attaquant Jordan Weal, reçu des Coyotes de l’Arizona en retour de Michael Chaput.

Crédit photo : PHOTO D'ARCHIVES Martin Chevalier

- 26 février 2018

La journée n’a pas été de tout repos pour Bergevin, qui a laissé aller des éléments d’une formation virtuellement exclue des séries. L’échange de Tomas Plekanec, parti chez les Maple Leafs de Toronto en compagnie de Kyle Baun contre Kerby Rychel, Rinat Valiev et un choix de deuxième tour (devenu Jacob Olofsson), a donné le ton la veille. Par la suite, le Canadien a dit adieu au défenseur Joe Morrow, refilé aux Jets de Winnipeg, et bonjour à l’arrière Mike Reilly, acquis du Wild du Minnesota contre un choix de cinquième tour.