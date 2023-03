«Pour aller chercher Allen, Toronto va payer le gros prix!»

Selon Michel Bergeron, Jake Allen pourrait être une option intéressante pour plusieurs formations qui ont des besoins à la position de gardien de but à quelques semaines du début des séries éliminatoires.

Le vétéran analyste affirme qu’une équipe comme les Maple Leafs de Toronto ne pourra pas battre le Lightning de Tampa Bay et accéder à la deuxième ronde des séries sans du renfort entre les deux poteaux. «La domination du Lightning devant le filet est énorme, donc, il faut absolument que les Leafs appellent le Canadien pour Jake Allen». Toujours selon Michel Bergeron, Toronto ne lésinera pas sur les moyens pour aller chercher le gardien du Tricolore. «Toronto, pour aller chercher Allen, va payer le gros prix».

Par ailleurs, Michel Bergeron croit que tout le monde a bien fait son travail dans le dossier de Denis Gurianov. L’entraîneur-chef Martin St-louis l’a mis en confiance dès la première rencontre en l’utilisant en compagnie de Nick Suzuki. «Il m’a drôlement impressionné. On voit que c’est un bon patineur. Il était solide. C’est seulement un premier match. On va attendre, on va être patient mais c’est une très bonne première impression».

Vous pouvez écouter l’intégrale du segment Sans filet avec Michel Bergeron dans la vidéo ci-dessus.