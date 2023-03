Les Penguins voulaient Miller et non Granlund

Plusieurs personnes ont été surprises par l'acquisition de Mikael Granlund par les Penguins de Pittsburgh, mercredi, et avec raison.

C'est que Granlund n'était pas le premier choix de la formation de la Pennsylvanie, loin de là.

«On voulait un joueur de centre, a d'abord indiqué Renaud Lavoie, en soirée. Est-ce que c'était le choix numéro un des Penguins? Absolument pas. C'est un joueur qui a grandement ralenti et qui a beaucoup de difficulté à trouver le fond du filet.

«Chez les Penguins, on regardait du côté des Canucks. Ils ont même contacté ceux-ci pour J.T. Miller et se sont informés pour Brock Boeser. Ça ne s'est toutefois pas concrétisé et on s'est tourné vers Granlund.»

Lors de son segment, Renaud Lavoie a également parlé de la possibilité de voir Jonathan Quick, des Blue Jackets de Columbus, et James van Riemsdyk, des Flyers de Philadelphie, aboutir avec les Golden Knights de Vegas.

À voir dans la vidéo ci-dessus.