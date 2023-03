La «coupure», c'est correct finalement?

Dans un communiqué envoyé à ses joueurs plus tôt aujourd’hui, Jay Monahan, le commissaire du PGA Tour a annoncé ses intentions et les changements à venir pour la saison 2024.

Changement majeur: la série des «Elevated events» deviendra une rencontre au sommet pour la crème de la crème du PGA Tour. Des listes de 70 à 80 joueurs. Fini les coupures!

Attendez? Fini les coupures? Vraiment? En y pensant bien et en explorant les explications de Monahan et de plusieurs des visages du tour, ca fonctionne. Les meilleurs des meilleurs, les stars du PGA Tour, sur chaque événement, tout l’évènement. Dans un monde ou les commanditaires sont prêt à débourser plusieurs millions de dollars pour se coller à un événement, la question qui revient le plus souvient lors de la négo: «Oui mais Rory y sera? JT lui? Est-ce que Tony sera dispo pour le tournoi? Ou il va falloir se contenter de Billy Ho?» Normal. Je m’appelle Genesis, j’investi 20M pour financer un tournoi, je veux y voir les stars tout le long.

Donc, dans une formule comme celle-ci, si Rory est dans une mauvaise semaine, si JT à le dos raide, si Tony est nerveux parce que sa famille l’a suivi pour le tournoi, l’option de les perdre pour les rondes du samedi et du dimanche n’existe plus.

De ce qu’on comprends de ces événements élevé à venir, voici comment on distribuera les faire-parts:

Le top 50 des joueurs de la FedEx Cup de l’année précédente.

Le top 10 des joueurs du classement de l’année en cours, si pas déjà admis.

Le top 5 des joueurs ayant le plus points FedEx, entre les évènements, si pas déjà admis.

Les gagnants de tournoi de l’année en cours, si pas déjà admis.

Les membres du PGA Tour dans le top 30 mondial (pour ce que ca vaut) pour l’année en cours, si pas déjà admis.

Magique n’est-ce pas? Oui. Ces événements seront incroyables.

On parle également d’une cédule réduite. Moins de tournoi. Et, ah oui: les bourses totales passeront de 422 M$ en gains totaux, à 563 M$ pour l’année en cours. «Play less for more money». J’ai déjà entendu ça quelque part...

Plusieurs joueurs avaient déchirer leur polos Nike devant le modèle proposé par la LIV. Mais comme vous savez, les choses, le monde change. Des fois, même en six mois... Seulement les fous qui ne changent pas d’idée n’est-ce pas.

Xander Schauffele l’a dit en entrevue ce matin, il est et sera toujours pour une coupure. C’est émotif. C’est le fondement du golf, le «risk-reward». Et il a totalement raison. Mais il évoque également être au fait de ce que les fans, de ce que les gens veulent voir: les stars.

Et entre tout cela, le Tour se donne de la latitude pour que les nouveaux jeunes loups se fassent une place au soleil et réussissent, avec de bons résultats à se trouver une place dans l’autobus pour les « elevated events ». Pour un gars comme Taylor Montgomery, c’est primordial.

Rory se ravise?

En entrevue plutôt aujourd’hui, Rory McIllroy à été clair: il comprends que c’était la chose à faire. Rory est un business man, un homme intelligent. Il comprend, il voit clair. Même si il à été à l’avant plan des discussions concernant les changements dans le monde du golf, et qu’il à été un porte-parole exceptionnel pour le Tour, il comprend que le vent tourne.

Que la formule «no-cut» est une solution évidente pour le Tour pour garder ses stars ensemble, en même temps.

Alors? Permettez-moi du vous poser la question : le joueur qui entre à +9 après trois rondes, qui visiblement ne connait pas la semaine de sa vie. Il joue la ronde numéro quatre pourquoi? L’histoire? Le « legacy"? Ou l’argent? Rory le disait ce matin: « I do not want to reward mediocrity! » Ce qui est un principe fondamental du golf. Ok. Alors, les positions 78-79-80 des « elevated events », quel sera leur mission lors de la ronde finale? À moins que le Tour nous arrive avec un concept d’équipe dans les prochaines semaine? Un genre de concept ou même si tu es bon dernier, ta ronde finale peut servir à aider ton équipe. Donc, tu te présentes sur le tee avec une « mission » et un objectif. Ca serait une bonne idée.

Mais j’ai déjà vu ou entendu ça quelque part. Je ne me souviens pas ou. Ca va me revenir...

Soyons heureux pour le golf!

Je ne veux pas choisir de camp. Je veux aimer les deux. En fait, je veux aimer le golf point. Je veux apprécier une immense ronde de DJ, de Cam Smith. Je veux célébrer les victoires de Brooks, de Mito. Mais je veux aussi voir Finau gagner 7 majeurs. Je veux tellement voir Rory en gagner un autre. Je veux voir Fowler revenir dans le top 10. Je veux voir un de mes préférés, Fleetwood se remplir les poches. Je veux voir des événements mixtes plus souvent. Je voir Lexi Thompson «over driver» des golfeurs du Tour. Je veux voir Brooke en gagner 25. Je veux célébrer le moment ou Laurent Desmarchais aura sa carte du Tour. Je veux dire à tout le monde « JE LA CONNAIS! » quand Céleste Dao fera le saut sur la LPGA.

Je veux voir du golf. Point.

Et de grâce, arrêtez de m’envoyer des captures d’écran de conversations entre 5-6 gérants d’estrades sur des groupes de spécialistes de l’évaluation du rapport qualité-prix des terrains du Québec. «Franchement, charger 45$ pour jouer là... Y’a même pas de sable blanc, de râteaux en or, pis y’avait de la rosée ce matin, j’ai toute mouillé mes souliers... 3/10»

Je ne lis rien de tout ca. Je me concentre sur le positif. Sur le beau et sur ce qui fait avancer le sport. Et ce n’est certainement pas à coup de «MAIS Y’A DES ÉQUIPES PIS PAS DE COUPURE, PIS DE LA MUSIQUE, C’EST PAS DU VRAI GOLF, J’SUIS FÂCHÉ!» que le sport avance.

Le sport avance quand un monopole est ébranlé. Et que grâce aux nouveaux venus, la haut de pyramide « shake » un brin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ca me fait plaisir de savoir que les gars du Korn Ferry ne sont plus obligés de dormir dans leur Camry 2008 pour être sur de pouvoir déjeuner et payer leur thérapeute avant leur prochain tournoi, alors qu’ils sont des athlètes professionnels de haut niveau, dans le top 350 mondial de leur sport.

Ça, ça fait avancer le sport.

Bon tournoi à Bay Hill en fin de semaine à tous. Quel parcours incroyable. J’mets mon 10 dollars sur Max Homa, ou Finau!

De retour en ondes avec vous le 17 mars, pour le Tucson Invitational, du Gallery Golf Club en Arizona.