Quatre buts pour Anze Kopitar

Le capitaine des Kings de Los Angeles, Anze Kopitar, a presque tout fait à lui seul mardi soir face aux Jets, marquant quatre fois dans une victoire de 6 à 5 en tirs de barrage à Winnipeg.

Le Slovène n’a eu besoin que de 10 minutes pour inscrire son sixième tour du chapeau, en deuxième période. Il est devenu le quatrième joueur le plus âgé à réussir un triplé dans l’uniforme des Kings (35 ans et 188 jours). Kopitar a encore quelques années devant lui avant de songer à battre le record de Luc Robitaille, qui avait accompli l’exploit à 39 ans et 336 jours, en 2006.

Puisque ce n’était pas encore suffisant, le joueur de centre a touché de nouveau la cible en début de troisième vingt, d’un puissant lancer frappé. Le dernier match de quatre buts de Kopitar remontait à cinq ans plus tôt, en mars 2018.

Gabriel Vilardi a créé l’égalité 5 à 5 avec 4 min 6 s à faire au temps régulier. En fusillade, Adrian Kempe a été le seul joueur en mesure de secouer les cordages.

Du côté des Jets, Kevin Stenlund et le défenseur Josh Morrissey ont réussi des doublés. Ce dernier a conclu sa soirée de travail avec quatre points.

Kopitar n’est pas le seul à avoir rempli le filet mardi soir. Eric Robinson, des Blue Jackets de Columbus, a aussi complété un tour du chapeau dans une victoire de 5 à 3 sur les Sabres de Buffalo.