Mattias Ekholm passe aux Oilers dans une grosse transaction

Le directeur général des Oilers d’Edmonton, Ken Holland, était à la recherche d’un défenseur depuis un petit moment et il l’aurait trouvé à Nashville.

Selon le réseau Sportsnet, le DG a obtenu l’arrière des Predators Mattias Ekholm. Il aurait cédé en retour le défenseur Tyson Barrie, l’attaquant Reid Schaefer et des choix de première et de quatrième ronde au repêchage de 2023. Une sélection de sixième tour accompagne Ekholm en Alberta.

Le Suédois dispute la première saison d’un contrat de quatre ans lui rapportant 6,25 millions $ annuellement. En 57 parties, il a touché la cible cinq fois et fourni 13 mentions d’aide pour 18 points. Le vétéran de 32 ans a également maintenu un différentiel neutre de +0.

Barrie écoule quant à lui la deuxième année d’une entente de trois campagnes qui lui rapporte 4,5 millions $ annuellement. L’arrière à caractère offensif a récolté 43 points en 61 parties en 2022-2023.

Schaefer a été sélectionné en première ronde (32e au total) du dernier repêchage du circuit Bettman. Il a récolté 23 buts et 24 mentions d’aide pour 47 points en 44 rencontres avec les Thunderbirds de Seattle, dans la Ligue junior de l’Ouest.

Plus tôt dans la journée, Holland a refilé l’attaquant Jesse Puljujarvi et son salaire de trois millions $ aux Hurricanes de la Caroline, et ce, en retour d’un espoir de 22 ans qui évolue en Finlande, Patrik Puistola.