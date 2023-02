LNH: une importante «Bataille de la Floride»

Les Panthers de la Floride visiteront le Lightning de Tampa Bay, ce soir, dans un important duel tout floridien.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 19h.

Si le Lightning est confortable en troisième position du classement de la section Atlantique, avec 78 points, c'est tout le contraire pour les Panthers. En effet, la formation du sud de la Floride est au plus fort de la course pour les séries éliminatoires. Avec 64 points, ils accusent un retard de trois points sur les Penguins de Pittsburgh, en position de deuxième équipe repêchée dans l'Association de l'Est, mais ont disputé deux matchs de plus que leurs rivaux de la Pennsylvanie.

Les Panthers ont remporté six de leurs 10 derniers matchs.

La tâche s'annonce ardue pour les Panthers puisque le Lightning est presque invincible au Amalie Arena, avec un dossier de 22-4-3.

Une huitième pour les Bruins?

Plus tard en soirée, les Bruins tenteront de remporter une huitième victoire consécutive alors qu'ils affronteront les Flambes de Calgary.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 21h30.

Les Bruins continuent de caracoler au sommet du classement de la LNH, avec 97 points.

De leur côté, les Flames ont 66 points, et accusent quatre points de retard sur le Kraken de Seattle, qui est en position de deuxième équipe repêchée dans l'Ouest.