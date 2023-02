LNH: une 1re coupe Stanley au Canada depuis 1993?

La coupe Stanley se fait attendre en sol canadien depuis bientôt 30 ans et si une équipe du pays souhaite freiner cette disette, les prochains jours pourraient être déterminants.

La date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH) est fixée à vendredi, 15 h, et certains clubs ont déjà pris les moyens nécessaires pour améliorer leurs chances de parcourir un long chemin en séries. C’est le cas des Maple Leafs de Toronto, deuxièmes de la section Atlantique, qui ont récemment acquis le vétéran Ryan O’Reilly, un élément important du championnat des Blues de St. Louis au printemps 2019. Lundi, ils ont ajouté l’attaquant Sam Lafferty et l’arrière Jake McCabe en provenance des Blackhawks de Chicago.

Maintenant, le directeur général Kyle Dubas a laissé la porte ouverte à d’autres changements d’ici vendredi. D’ailleurs, voudra-t-il amorcer les séries avec Ilya Samsonov et Matt Murray comme principaux gardiens? La réponse pourrait venir sous peu.

«Comment fait-on pour mieux rivaliser? Parce que le simple fait d’être amusant à regarder n’est pas suffisant pour nous. C’est le temps de gagner», a-t-il affirmé aux médias en conférence de presse, lundi.

Prétendants ou aspirants?

Dans l’Association de l’Ouest, les Oilers d’Edmonton ont beau miser sur Connor McDavid et Leon Draisaitl en attaque, mais il leur faudra des outils supplémentaires pour enlever les grands honneurs. Plusieurs observateurs estiment que le DG Ken Holland doit saisir l’occasion de profiter des meilleures années des deux joueurs d’avant et améliorer ses effectifs très rapidement. Ainsi, au cours des derniers jours, le club a été relié dans les rumeurs aux défenseurs Joel Edmundson (Canadien de Montréal), Jakob Chychrun (Coyotes de l’Arizona) et Mattias Ekholm (Predators de Nashville).

«À l’approche de la date limite, quand votre équipe joue à un haut niveau, vous voulez comme dirigeant certainement tenter votre chance», a précisé Holland aux journalistes dernièrement.

Enfin, du côté des Jets de Winnipeg, détenteurs du premier laissez-passer des clubs repêchés de l’Ouest, les échos sont similaires. Malgré quelques ennuis récents, la formation manitobaine a le potentiel de causer des dégâts grâce notamment aux Connor Hellebuyck, Pierre-Luc Dubois, Kyle Connor, Josh Morrissey et Mark Scheifele. Le DG Kevin Cheveldayoff sera-t-il actif? Ses joueurs semblent le souhaiter.

«Il s’agit réellement d’une séquence importante à l’aube de l’échéance et vous voulez prouver que votre équipe fait partie du camp des acheteurs. Je crois que nous avons accompli cela jusqu’ici, mais il faut continuer ainsi», a indiqué au réseau Sportsnet le pivot Adam Lowry.

-Le Canadien de 1993 constitue la dernière formation du pays ayant soulevé la coupe. Les Oilers attendent depuis 1990, tandis que les Flames de Calgary l’ont obtenue pour la seule fois de leur histoire l’année précédente. Les Jets n’ont jamais décroché le titre, tout comme les Canucks de Vancouver et la mouture contemporaine des Sénateurs d’Ottawa. Quant aux Leafs, leur plus récente conquête demeure celle de 1966-1967, la dernière saison comprenant uniquement les six formations originales de la LNH.