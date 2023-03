Les Sénateurs s’approchent encore des séries

Les Sénateurs d’Ottawa ont balayé les honneurs d’une courte série de deux rencontres face aux Red Wings de Detroit pour faire des pas importants vers un billet pour le calendrier éliminatoire. Mardi soir, ils y sont allés d’une victoire convaincante de 6 à 1, au Centre Canadian Tire.

Les «Sens» sont de nouveau dans la conversation pour les séries après avoir vaincu deux fois cet adversaire qui les devançait jusque-là au classement. Les deux clubs sont à égalité avec 64 points, mais les 30 victoires des représentants de la capitale canadienne les placent devant. Quelques points les séparent désormais des Penguins de Pittsburgh, qui jouaient aussi en soirée, et du dernier rang donnant accès aux séries.

Après une performance de quatre points la veille, Claude Giroux en a ajouté avec deux points supplémentaires. Il a ainsi atteint le plateau des 60 points, et ce, en autant de matchs.

Le vétéran de 35 ans a participé aux deux derniers buts des siens, mais les Sénateurs avaient déjà pris les devants avec quatre filets en première période. Austin Watson a réussi un doublé, tandis qu’Alex DeBrincat a inscrit son 20e de l’année. Tim Stutzle et Brady Tkachuk ont aussi secoué les cordages.

Ce fut encore une fois très difficile pour les Wings, qui n’ont dirigé que 17 rondelles vers la cage défendue par Mads Sogaard. Le géant danois n’a cédé que devant Dominik Kubalik, 3 min 50 secondes après la mise en jeu initiale.

Le Lightning méconnaissable

À Tampa, les Panthers ont longtemps été la seule équipe sur la glace face au Lightning, remportant la bataille de la Floride 4 à 1.

Les «Bolts» ne se sont pas donné beaucoup de chances d’ouvrir la marque dans les deux premières périodes, avec seulement 11 tirs. Ils ont compensé avec 19 lancers au troisième tiers, mais c’est à ce moment que Sergei Bobrovsky a choisi de fermer la porte.

Eric Staal a amassé deux points, un but et une mention d’aide, au premier engagement. Les Panthers ont marqué trois fois dès cette période, grâce à Anton Lundell et Eetu Luostarinen. Le Québécois Anthony Duclair a complété le pointage dans un filet désert, ouvrant son compteur cette année à son retour de blessure.

Dans un duel de gardiens russes, Bobrovsky a bloqué 29 lancers, tandis qu’Andrei Vasilevskiy a effectué 37 arrêts.

Au classement de la section Atlantique, les Panthers ont amassé 66 points, ce qui leur vaut le cinquième rang, derrière les Sabres de Buffalo, notamment.