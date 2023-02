Edmundson: «toujours quatre ou cinq clubs intéressés»

L’annonce de la transaction envoyant le défenseur Mattias Ekholm aux Oilers a jeté une douche d’eau froide à plusieurs partisans des Canadiens, qui espéraient voir la formation albertaine se tourner vers Montréal et Joel Edmundson pour améliorer sa défensive.

«On peut oublier Edmundson à Edmonton. Il n’y a aucun doute là-dessus», a lancé Tony Marinaro, mardi soir, lors de l’émission «JiC».

Voyez le segment complet en vidéo principale.

«Les Oilers voulaient ajouter un défenseur au gros gabarit en vue des séries. Et ils ont fait le bon choix, considérant qu’Ekholm est un meilleur arrière qu’Edmundson.»

Jean-Charles Lajoie y est toutefois allé, à peine quelques secondes plus tard, d’une déclaration intéressante concernant le no 44 du CH.

«On me parle de quatre ou cinq équipes intéressées à ses services. Edmonton était du lot et se classait parmi les clubs les plus actifs dans le dossier. Mais il reste d’autres poissons dans l’étang.»

Pour mettre la main sur Ekholm (32 ans, 18 points en 52 matchs), les Oilers ont cédé aux Predators le défenseur Tyson Barrie, l’attaquant Reid Schaefer et des choix de première et de quatrième ronde.

De son côté, Joel Edmundson, 29 ans, affiche un rendement de six points en 39 matchs cette saison.