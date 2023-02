CH: une prévision qui ne plaira pas aux partisans

En tenant compte de la tendance actuelle et du calendrier qui l’attend d’ici la fin de la saison, le Canadien de Montréal conclura celle-ci au 27e rang du classement général de la Ligue nationale de hockey.

D’après les prévisions du site spécialisé Hockey Reference, la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis se dirige vers une récolte de 34 victoires et de 76 points (75,9 pour être précis). Le tout lui vaudrait de devancer les Blue Jackets de Columbus (64,2), les Ducks d’Anaheim (66,1), les Blackhawks de Chicago (68,0), les Sharks de San Jose (70,1) et les Coyotes de l’Arizona (72,5).

Évidemment, les partisans préféreraient voir le Tricolore être encore plus bas au classement et ainsi avoir de meilleures probabilités d'obtenir le premier choix au prochain repêchage.

Avant les affrontements de mardi, le Tricolore se trouvait en 26e place du circuit Bettman avec 54 points en 59 sorties. Les Canucks de Vancouver comptaient 53 points en 60 duels, mais la même source leur prédit 77,3 points cette année.

À l’opposé, les Bruins de Boston passeront tout juste à côté de la marque de 62 triomphes en une année, selon le site spécialisé qui leur accorde 60,5 gains et 127,8 points. La section Atlantique devrait comprendre deux autres formations ayant franchi la centaine de points, soit les Maple Leafs de Toronto (107,8) et le Lightning de Tampa Bay (105,0).

Les Hurricanes de la Caroline (114,7), les Devils du New Jersey (110,5) et les Rangers de New York (102,8) formeront le top 3 de la Métropolitaine, tandis que les Penguins de Pittsburgh et les Sabres de Buffalo, à 93,1 points, accéderont aux séries.

Dans l’Ouest, l’Avalanche du Colorado (102,7) devancera de justesse les Stars de Dallas (102,1) en tête de la Centrale. Les Golden Knights de Vegas (101,1) auront le dernier mot dans la Pacifique. Les autres clubs disputant les éliminatoires seront les Jets de Winnipeg (96,9), les Oilers d’Edmonton (96,8), les Kings de Los Angeles (98,4), le Kraken de Seattle (97,8) et le Wild du Minnesota (96,7).

La campagne prendra fin le 14 avril.