Une septième de suite pour les Bruins?

Les Bruins de Boston tenteront d'obtenir une septième victoire consécutive, ce soir, alors qu'ils croiseront le fer avec les Oilers d'Edmonton.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports Direct, dès 20h.

Avec 95 points, les Bruins caracolent au sommet du classement de la Ligue nationale de hockey, neuf points devant ses plus proches poursuivants, les Devils du New Jersey. De plus, avec 219 buts comptés et 124 buts accordés, la formation du Massachusetts a un différentiel positif de +95.

Toutefois, avec 230 buts comptés, les Oilers sont la meilleure offensive du circuit Bettman. Avec 113 points, Connor McDavid domine le classement des pointeurs de la LNH, 25 points devant son coéquipier Leon Draisaitl, qui en a 88.

Les Oilers sont au troisième rang du classement de la section Pacifique, avec 72 points en 60 matchs.