Un retour dans le temps pour les Predators

Malgré la retraite à la fin de la saison du directeur général David Poile, les Predators de Nashville se sont assurés de boucler la boucle en faisant appel à un autre membre de l’équipe originale, Barry Trotz.

Celui qui a été le premier entraîneur-chef des «Preds» et qui est demeuré dans l’organisation de 1998 à 2014 a été officiellement présenté aux médias, lundi. Pour une première fois, l’homme de 60 ans sera DG dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Pour Trotz, c’est avant tout un retour à la maison et un rêve qui devient réalité.

«J’aimerais remercier David. En 1997, il m’a lâché un coup de fil en disant qu’il voulait m’engager pour faire partie des Predators. Il m’a donné ma chance en offrant le boulot à la personne avec le moins d’expérience qu’il connaissait. Il a sans doute commis la même erreur aujourd’hui», a-t-il lancé à la blague en conférence de presse.

Trotz n’était pas tout à fait un inconnu à l’époque, car il avait conduit les Pirates de Portland, le club-école des Capitals de Washington à la conquête de la coupe Calder, en 1994. Au bout d’un séjour de quatre saisons dans le Maine, il a reçu avec joie l’appel de Poile.

Pareil, mais différent

Celui qui prendra sa retraite le 30 juin prochain s’est montré très émotif devant les siens. Le rêve de Poile s’est aussi accompli, il y a 26 ans, et a couronné à merveille une carrière de plus de 50 ans dans la LNH. Il est d’ailleurs le directeur général le plus victorieux de l’histoire depuis mars 2018.

«Aujourd’hui, c’est le temps d'une nouvelle voix, une nouvelle vision, une nouvelle direction pour les Predators. Il y a 26 ans, mon but était de transformer ce marché non traditionnel du hockey en communauté du hockey. [...] Il est maintenant le temps de me retirer et de devenir le partisan numéro 1 des Predators», a confié le Torontois en introduction.

Trotz retrouvera à Nashville quelques joueurs qu’il a connus avec les Predators, dont le défenseur Mattias Ekholm et les attaquants Filip Forsberg et Colton Sissons. Il a aussi eu de bons mots pour Roman Josi, son ancien protégé, qu’il considère désormais comme l’un des meilleurs capitaines de la LNH.

«Quand je regarde autour de moi, tout est familier, mais aussi très étrange, parce que tout a changé, a-t-il admis. Ce qui est demeuré à Nashville, c’est David Poile. Je me souviens des débuts, où tout était plus difficile, et je vois tout le chemin parcouru par l’organisation. Je pourrai m’appuyer sur le travail exceptionnel des 25 dernières années de cet homme.»

À sa retraite, Poile, 73 ans, demeurera avec les Predators dans un rôle de conseiller.