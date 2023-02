Un ex-joueur de la NFL fait plus de 5 millions $ avec des cartes Pokémon

L’ancien secondeur de la NFL Blake Martinez a trouvé un moyen assez particulier d’assurer ses vieux jours: il s’est lancé dans la vente de cartes Pokémon.

Selon le réseau CNBC, l’homme de 29 ans a touché plus de 5 millions $ dans les sept derniers mois avec son entreprise Blake’s Breaks. Il a mis en œuvre sa compagnie en juillet dernier, quand il était un membre des Giants de New York. Il a pris sa retraite comme footballeur en novembre et s’est ensuite investi à temps plein dans la collecte et la vente des populaires cartes de la franchise japonaise.

«Je pense que mon succès n’est pas relié à mon nom, a affirmé Martinez. J’étais un peu le quart-arrière de la défense. J’appelais les jeux. Quand j’ai commencé cette entreprise, j’ai eu l’impression de diriger une équipe de nouveau.»

Martinez a commencé à collectionner les cartes Pokémon lorsqu’il était enfant, mais il a redécouvert cette passion en 2020. Il s’est ainsi mis à vendre des cartes à l’encan. Il a d’ailleurs vendu une carte mettant en vedette le célèbre Pikachu pour la somme de 672 000 $.

L’athlète semble aimer davantage sa nouvelle carrière que ses sept saisons jouées avec les Packers de Green Bay (2016 à 2019), les Giants (2020 à 2021) et les Raiders de Las Vegas (2022).

«Tous les jours quand je me réveille, mes épaules et mon dos ne me font plus mal. J’ai seulement mal aux doigts, parce que j’ouvre 1000 paquets de cartes par jour. Je vais continuer de faire ça», a raconté Martinez.