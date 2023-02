Transactions: Josh Anderson lié à une mystérieuse destination

Les dernières heures ont été très mouvementées en matière de transactions dans la Ligue nationale de hockey.

De gros noms commencent à changer d’adresse et plus le temps passe, avance notre expert LNH Yvon Pedneault, plus la situation avantage les Canadiens concernant un dossier bien précis.

À l’occasion d’une intervention à «JiC», lundi, Pedneault a indiqué que la valeur de l’attaquant Josh Anderson était «en hausse» à travers le circuit Bettman.

Voyez le segment complet en vidéo principale.

«Le 3 mars arrive rapidement et plusieurs équipes ont fait chou blanc jusqu’à maintenant. Il y a des directeurs généraux qui veulent participer aux séries éliminatoires ou encore améliorer les chances de leur équipe de faire un bon bout de chemin lors du tournoi d’après-saison. Ces dirigeants-là seront prêts, à l’approche de la date limite, à payer cher pour obtenir l’aide voulue. Et c’est à ce moment-là qu’un gars comme Josh Anderson devient très intéressant.»

Notre collègue nous a laissé sur une intéressante, mais mystérieuse déclaration, avant de conclure son segment.

«Surveillez Winnipeg!»

En 57 matchs cette saison, Josh Anderson revendique 23 points, dont 17 buts.