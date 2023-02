Timo Meier ne pouvait pas demander mieux

Les sceptiques ont été confondus: les Devils du New Jersey constitueront une menace. La reconstruction de l’équipe de la banlieue de New York s’est faite plus rapidement que prévu, si bien qu’elle peut aujourd’hui se loger dans le camp des acheteurs.

Les «Diables» représentent l’une des plus belles surprises de la saison 2022-2023 de la Ligue nationale de hockey. Ils occupent le deuxième rang de la section Métropolitaine et leur billet pour les séries éliminatoires est pratiquement acquis.

Le directeur général Tom Fitzgerald en a profité pour ajouter à son groupe l’attaquant Timo Meier, qui était le meilleur joueur des Sharks de San Jose depuis plusieurs années.

«J’ai toujours dit que Jersey était un diamant brut, a indiqué le DG dimanche soir en visioconférence. Je ne crois pas que ce soit un secret de dire que nous sommes au-delà de ce que nous pensions pouvoir être. Les gars ont fait des progrès immenses. Je crois que les ajouts que nous avons faits ont été très utiles et ont apporté beaucoup à notre jeune noyau et aux piliers que nous avions.»

«Nous étions très confiants de pouvoir fournir et vendre quelque chose en quoi Timo pourrait croire», a-t-il assuré.

À long terme?

Les Devils ont procédé à une mégatransaction avec les Sharks, impliquant espoirs et choix au repêchage pour amener Meier au New Jersey. À 26 ans, celui-ci sera déjà l’un des joueurs du groupe ayant le plus d'expérience.

«J’ai eu la chance de jouer en séries avec les Sharks. Ça fait quelques années que nous n’y participions plus. C’était frustrant, mais avec l’expérience des grands matchs que j’ai, [...] je pourrai en faire profiter aux autres», a lancé le principal intéressé.

Ondrej Palat, Dougie Hamilton, Erik Haula et Brendan Smith sont d’autres joueurs qui ont fait un bout de chemin en éliminatoires depuis le début de leur carrière. Les jeunes Jack Hughes, Jesper Bratt et Nico Hischier, qui constituent le noyau, ont tous joué moins de cinq matchs à ce niveau.

Meier, lui, se concentrait sur le hockey à San Jose. Aucune véritable négociation de contrat n’avait été enclenchée, et gageons que les Devils se pencheront sur ce dossier rapidement. L’ailier droit deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la campagne.

«Mon objectif était de jouer si bien que peu importe la décision des Sharks, j'allais me retrouver dans une bonne position, a-t-il confié. Je voulais tout donner pour mes coéquipiers, leur offrir mon meilleur effort chaque soir, avec la bonne attitude.»

La connexion suisse

Avec Hischier, le défenseur Jonas Siegenthaler et le gardien Akira Schmid, Meier deviendra le quatrième joueur originaire de la Suisse à porter l’uniforme des Devils cette saison.

«C’est bien de venir à un endroit où il y a plusieurs visages connus, mais aussi des gars avec qui je pourrai parler ma langue natale et parler de mon pays. Ça rend les choses plus faciles», a expliqué le natif d’Herisau, qui s’était fait vendre le New Jersey par le capitaine Hischier auparavant.

«Nous avions parlé avant cela. Ils m’avaient dit de bonnes choses à propos du New Jersey, lui et Jonas. Je suis excité de rejoindre ces deux gars, ça va être génial.»

Meier devra d’abord se remettre d’une blessure au haut du corps réévaluée quotidiennement. Les Devils disputeront leur prochaine rencontre mercredi contre l’Avalanche du Colorado.