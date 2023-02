S’il était DG, Derick Brassard serait acheteur

Les Sénateurs d’Ottawa n’ont pas encore établi de stratégie claire en vue de la date limite des transactions, ne sachant s’ils seront vendeurs ou acheteurs. L’attaquant Derick Brassard, lui, sait dans quel camp il se rangerait.

Se mettant dans les souliers du directeur général Pierre Dorion, le Québécois a indiqué que les «Sens» avaient mérité le droit d’aller chercher un joueur qui pourrait les aider, d’ici vendredi. L’équipe de la capitale canadienne est à quelques points des séries éliminatoires, alors pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout?

«Je crois qu’avec ce groupe, nous essayons d’atteindre le niveau suivant et nous avons progressé toute l’année. Nous avons connu de durs moments, mais au cours des deux derniers mois, je crois que notre jeu a justifié [un ajout]. Nous verrons ce que Pierre fera. Je suis sûr qu’il essaiera de nous aider», a expliqué Brassard après l’entraînement, lundi.

Dorion a déjà connu un été occupé avec les ajouts de Claude Giroux, Alex DeBrincat et Cam Talbot. Dans la dernière semaine, il s’est débarrassé du lourd contrat de Nikita Zaitsev et a troqué Tyler Motte aux Rangers de New York pour Julien Gauthier.

Ils étaient plusieurs à voir les Sénateurs accéder au bal printanier, mais des blessures, notamment celle à Josh Norris, et le manque de profondeur en défense ont affecté le rendement de l’équipe.

Ottawa amorçait en soirée une série de deux rencontres en autant de jours face aux Red Wings de Detroit, une formation qui est aussi au plus fort de la course aux séries.