Les Maple Leafs n’ont pas terminé leur magasinage

Même s’il a déjà fait l’acquisition de quatre patineurs, le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, n’a pas l’intention de s’arrêter là.

«Je pense que nous allons encore être occupés et actifs, afin de voir si nous pouvons trouver un moyen de continuer à nous améliorer», a déclaré le DG lundi, en conférence de presse.

«Maintenant, nous devons nous demander si nous changeons trop notre groupe», a-t-il ajouté.

Dubas parlait aux médias torontois après avoir fait l’acquisition de l’attaquant Sam Lafferty et du défenseur Jake McCabe dans un échange avec les Blackhawks de Chicago. Dix jours plus tôt, il a obtenu les attaquants Ryan O’Reilly et Noel Acciari des Blues de St. Louis.

«Toutes les années où nous sommes dans le coup, comme c’est le cas présentement, nous devons donner la meilleure des chances à notre équipe», a affirmé Dubas.

Depuis qu’il est en poste, le DG de 37 ans a échangé les choix de premier tour de l’organisation en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2025. Pour le moment, ses échanges n’ont pas porté fruit. Les «Leafs» n’ont jamais franchi la première ronde des séries éliminatoires sous sa gouverne, ce que l’équipe n’a d’ailleurs pas fait depuis la campagne 2003-2024.

Le club de la Ville Reine a aussi de la pression des autres formations de sa division, qui ont été actives dernièrement. En effet, les Bruins de Boston ont ajouté l’attaquant Garnet Hathaway et le défenseur Dmitry Orlov à leur formation. Le Lightning de Tampa Bay a aussi mis la main sur l’avant Tanner Jeannot.

«Comment fait-on pour mieux rivaliser? Parce que le simple fait d’être amusant à regarder n’est pas suffisant pour nous. C’est le temps de gagner», a déclaré Dubas.

Avant les affrontements lundi soir dans la Ligue nationale, les Maple Leafs avaient maintenu un dossier de 37-15-8 et occupaient le deuxième échelon du classement dans l’Atlantique. À moins d’un énorme revirement de situation d’ici la fin de la saison régulière, l’équipe de Toronto se mesureront aux «Bolts» au premier tour de l’après-saison.