Eugenie Bouchard et sa sœur réunies

Pour la première fois en huit ans, les jumelles Bouchard sont réunies pour leur anniversaire, car Eugenie, l’étoile du tennis, et sa sœur Béatrice ont posé ensemble à Tulum, au Mexique.

«Genie» et sa jumelle ont été séparées à l’âge de 10 ans en raison d’obligations familiales et leurs vies ont chacune pris un tournant différent. Eugenie est devenue joueuse professionnelle de la WTA, passant plusieurs années de sa vie à parcourir le monde pour affronter les meilleures au monde, tandis que Béatrice poursuit une carrière d’influenceuse.

Selon une entrevue de 2021, sur laquelle le quotidien «Ottawa Sun» a mis la main, les Québécoises ne se croisaient en moyenne que deux fois par an et se considéraient presque comme des «étrangères».

Cet anniversaire de naissance, leur 29e, était ainsi assez spécial, et les Bouchard l’ont souligné lundi sur les réseaux sociaux. Les deux jeunes femmes se sont vêtues de leurs plus beaux maillots de bain et de chapeaux de paille pour fêter sous le soleil du Mexique, bien loin de la grisaille du Québec.

Souvent blessée, Eugenie Bouchard n’a disputé qu’une poignée de tournois dans les dernières années, s’inclinant notamment au premier tour des Internationaux d’Australie, en janvier dernier. Elle occupe le 318e rang de la WTA en simple.