Drew Doughty en furie contre K'Andre Miller

Le défenseur des Kings de Los Angeles Drew Doughty est loin d’avoir apprécié le crachat au visage de K’Andre Miller, dimanche soir. Après la rencontre, le vétéran tentait encore de s’expliquer la nature d’un tel geste.

Au cours d’une séance de brasse-camarade en première période, le défenseur des Rangers de New York a postillonné au visage de son adversaire, ce qui lui a valu une pénalité majeure et une expulsion de la rencontre.

«Il s’en prenait à Kevin [Fiala]. La mise en jeu s’en venait et je me suis dit que j’allais lui glisser deux mots ou le pousser. Avant même que j’arrive, il a [m’a craché dessus]. C’est malheureux», a raconté Doughty en mêlée de presse.

«J’étais juste sous le choc, a-t-il ajouté. Je ne me souviens plus si je lui ai dit quoi que ce soit après ça, mais je voulais attirer l’attention de l’officiel pour qu’il décerne une pénalité. Tu n’as pas envie de voir ce genre de geste, je ne sais pas si j’ai déjà vu cela auparavant.»

Des excuses

Lundi sur son compte Twitter, Miller a dit avoir rencontré Doughty en personne après la rencontre.

«J’ai tout le respect du monde pour Drew Doughty et ce qui s’est produit était entièrement un accident. Je ne ferais jamais quelque chose comme ça intentionnellement, parce que ça va à l’encontre de mes valeurs comme personne et comme joueur. Je me sentais horriblement mal et je suis heureux que Drew m’ait donné l’opportunité de m’excuser et de m’expliquer en personne après le match», a-t-il fait savoir.

«Qu’il ait voulu ou non faire ça, j’avais un gros crachat au visage, donc j’étais plutôt fâché», a quant à lui lancé Doughty.

Peu importe ses intentions, Miller recevra sans doute une suspension de la part du service de sécurité de la Ligue nationale de hockey. En 2019, l’attaquant des Capitals de Washington Garnet Hathaway avait été puni pour trois rencontres pour avoir craché sur un joueur adverse.

Les Rangers ont remporté le match 5 à 2, les Kings n’étant en mesure de profiter de l’avantage numérique de cinq minutes et du fait que les Blueshirts devaient composer avec seulement quatre défenseurs pour finir la partie.