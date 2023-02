Damian Lillard marque 71 points!

Le joueur-vedette des Trail Blazers de Portland Damian Lillard a connu une soirée extraordinaire, dimanche soir, alors qu'il a réussi 71 points dans une victoire de 131-114 face aux Rockets de Houston.

Lillard a d'ailleurs réussi 41 points dans la première demie, uniquement.

Ainsi, Lillard égale la meilleure performance de la saison alors que le meneur de jeu des Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell avait fait de même.

Le porte-couleurs de la formation de l'Oregon est devenu le huitième joueur de l'histoire à obtenir 70 points ou plus dans une rencontre de la NBA.

Lillard a réussi 13 tirs de trois points en 22 tentatives.

Toutefois, l’athlète de 32 ans est un habitué des exploits du genre, car il compte cinq rencontres d’au moins 60 points en carrière. Seuls le grand Wilt Chamberlain, avec 32, et le regretté Kobe Bryant (six) ont fait mieux. De plus, il a atteint le plateau des 50 points une quinzaine de fois.

«Je pense que chaque gars apprécie ces moments, surtout quand il est en feu, se sent d’attaque et en forme. Cependant, j’éprouve davantage de difficultés avec tout ce qui suit ce type de match, comme l’instant où j’ai quitté la surface de jeu. Devais-je être plus excité?», a commenté Lillard en conférence d’après-match.

Peut-être que ce manque d’entrain est relié au test antidopage lui ayant été imposé par la ligue peu après sa performance éclatante. «Je sais qu’il y a plusieurs tatous sur moi, mais quand vous donnez du sang, c’est un peu différent des tatous. Ça m’a ramené sur terre un peu», a-t-il admis.

Bien loin de la marque

Ceux se demandant si la vedette des Blazers aurait pu s’approcher de la marque de tous les temps du plus grand nombre de points en une partie auraient intérêt à y penser deux fois. Chamberlain et ses 100 points amassés le 2 mars 1962 dans l’uniforme des Warriors de Philadelphie contre les Knicks de New York semblent inatteignables. Il a également connu une soirée de 78 points et deux autres de 73, ainsi qu’une de 72.

Chez les Lakers de Los Angeles, Bryant a pour sa part récolté 81 points aux dépens des Raptors de Toronto le 22 janvier 2006.