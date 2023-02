CH: un joueur bien précis dans la vitrine

La date limite des transactions n’est plus très loin (3 mars prochain) et à en croire notre informateur Renaud Lavoie, les Canadiens font tout pour échanger un joueur bien précis : Jonathan Drouin.

À l’entraînement, lundi matin, le Québécois évoluait au centre d’une unité composée de Rafaël Harvey-Pinard et Josh Anderson.

«C’est son troisième match consécutif au centre, a d’abord précisé Lavoie en discussion avec Jean-Charles Lajoie. Sauf que là, en plus, on lui donne Harvey-Pinard et Anderson comme ailiers. C’est beaucoup plus, et je vais le mettre entre guillemets, facile pour lui.

«RHP, chaque fois qu’on le place sur un trio, ça va bien. Ce n’est donc pas un hasard si on le jumèle à Drouin. C’est clair net et précis que le no 27 est dans la vitrine et qu’on souhaite l’échanger d’ici vendredi à 15h.»

En 36 matchs cette saison, Jonathan Drouin revendique 18 points, tous des mentions d’aide.

