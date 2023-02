À VOIR: un bijou de Dadonov sous ses nouvelles couleurs

Dans l’uniforme du CH, Evgenii Dadonov n’a marqué que quatre buts en 50 parties.

Mais plusieurs oublient qu’avant de débarquer à Montréal, le Russe avait quatre saisons d’au moins 20 filets à son actif.

Au lendemain de l’échange l’ayant fait passer aux Stars et à son premier match avec sa nouvelle équipe, le no 63 a une fois de plus démontré qu’il savait enfiler l’aiguille.

En vidéo principale, voyez le premier (et sublime) but de Dadonov en vert, blanc et noir.