Une première défaite pour Jake Paul

L’influenceur et pugiliste Jake Paul a subi la première défaite de sa carrière de boxeur professionnel, dimanche, en Arabie saoudite.

L’homme de 26 ans a baissé pavillon par décision partagée contre le Britannique Tommy Fury. Deux des trois juges ont remis des cartes de 76-73 en faveur du vainqueur, tandis que le dissident a favorisé Paul 75-74.

Le Youtubeur avait connu le plaisir de la victoire lors de ses six premiers combats, lui qui s’est lancé dans le monde de la boxe il y a trois ans. Il a passé bien près de maintenir sa fiche immaculée. Au huitième et dernier round contre Fury, Paul a envoyé son rival au tapis. Ce dernier s’est toutefois relevé et a filé vers la victoire.

«C’est une expérience humiliante. Je vais encaisser et revenir plus fort», a déclaré Paul après le duel.

Fury, demi-frère du champion des poids lourds Tyson, n’a donc pas connu la défaite en neuf combats. Contre Paul, il a lancé 302 coups et atteint la cible 88 fois. Son rival a quant à lui tenté 153 frappes et a touché son adversaire 49 fois.