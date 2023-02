Rien ne va plus pour les Rangers

Que se passe-t-il avec les Rangers de New York? La troupe de Gerard Gallant a perdu ses quatre derniers matchs a été limitée à sept buts lors de ces revers.

C'est moins de deux buts par match alors que lors des sept rencontres précédentes, les Rangers marquaient un peu plus de cinq buts par match.

Ils auront l'occasion de rebondir dimanche alors qu'ils affrontent les Kings de Los Angeles sur TVA Sports et TVA Sports Direct, à comtper de 16h.

Ayant disputé huit matchs jusqu'ici avec sa nouvelle formation, l'attaquant Vladimir Tarasenko a récolté quatre points, dont deux buts. On s'attend à plus de sa part du côté de New York.

Du côté des Kings, ça va mieux, eux qui ont gagné leur dernier match et cinq de leurs sept dernières rencontres. L'équipe n'est qu'à deux points du premier rang de la section Pacifique, présentement détenu par les Golden Knights de Vegas.

L'attaquant Kevin Fiala a été particulièrement productif depuis quelques affrontements. Il a en effet amassé huit points à ses cinq derniers matchs et a connu quatre performances d'au moins deux points à ses sept dernières rencontres.