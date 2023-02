LHJMQ : Outrageuse domination du Phoenix

Les joueurs du Phoenix de Sherbrooke ont été sans pitié pour les Foreurs de Val-d’Or, qu’ils ont défait par l’imposante marque de 10 à 1, dimanche, au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Les visiteurs ont été limités à seulement 15 tirs au but. Le gardien Olivier Adams n’a d’ailleurs reçu que quatre lancers en troisième période. À l’autre bout de la patinoire, le tandem Mathys Fernandez et Frédéric Cousineau a été bombardé de 56 tirs.

L’attaquant Israël Mianscum a été la grande vedette offensive du Phoenix. Celui qui aura prochainement 20 ans a amassé trois buts et deux mentions d’aide pour cinq points. Il a ainsi prolongé sa série de matchs avec au moins un point à cinq. Il a récolté neuf points pendant celle-ci.

Ethan Gauthier et Joe Fleming ont tous les deux réussi un doublé. Les autres buteurs de la formation de l’Estrie ont été Andrew Belchamber, Milo Roelens et Justin Gill. Anthony Munroe-Boucher s’est fait complice de trois buts, tandis que Tyson Hinds, David Spacek et Marc-André Gaudet ont tous obtenu deux mentions d’aide.

C’est Matis Ouellet qui a privé Adams de son sixième blanchissage de la présente campagne. Le représentant des Foreurs a fait mouche dans les derniers moments du troisième tiers. Le défenseur Mavrick Gauthier a connu un match particulièrement difficile, terminant l’affrontement avec un différentiel de -6.

En bref

Au Centre Slush Puppie, Alexis Gendron a réussi un tour du chapeau dans un gain de 6 à 1 des Olympiques de Gatineau sur les Huskies de Rouyn-Noranda.

Au Centre 200, les Eagles du Cape Breton ont remporté un festival offensif au compte de 9 à 8 contre les Sea Dogs de Saint John.

Au Centre Avenir, Charles Beaudoin a amassé un but et deux aides dans une victoire de 5 à 3 des Wildcats de Moncton sur les Cataractes de Shawinigan.