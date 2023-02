La Force met fin à ses malheurs

La Force de Montréal a mis fin à une série de quatre défaites en battant les Beauts de Buffalo 6 à 2, dimanche après-midi, au Centre d’excellence Sport Rousseau.

La rencontre était présentée à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

Le club de la Belle Province a été propulsé par Jade Downie-Landry et Sarah Lefort. Les deux athlètes ont chacune inscrit deux buts. Elles ont respectivement amassé neuf et cinq buts jusqu’à maintenant en 2022-2023. Alyssa Holmes et Kristina Shanahan ont aussi fait bouger les cordages pour la Force dans ce gain.

Ann-Sophie Bettez n’a pas été en reste, elle qui s’est faite complice des deux réussites de Downie-Landry. La capitaine de la formation québécoise a dorénavant amassé 11 buts et neuf mentions d’aide pour 20 points en 21 parties.

Devant la cage des gagnantes, Tricia Deguire a repoussé 26 des 28 tirs des Beauts. Elle a été déjouée par des lancers de Mikyla Grant-Mentis et Whitney Dove.

Il s’agissait du dernier match à domicile de la Force cette année, elle qui conclura sa saison régulière avec deux affrontements contre les Metropolitan Riveters. Ces deux duels seront présentés dans le New Jersey.