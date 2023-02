«Évidemment que c’est frustrant» - Markstrom

Depuis la pause du match des étoiles, les Flames de Calgary ne connaissent pas beaucoup de succès et c’est en grande partie en raison des prestations de leurs gardiens.

Le club a maintenu un dossier de 3-4-3 depuis le 6 février et leur tandem d’hommes masqués affichent un piètre taux d’efficacité de ,847.

Samedi, dans un revers de 4 à 1 contre l’Avalanche du Colorado, Jacob Markstrom a cédé sur les deux premiers tirs de ses rivaux. C’était déjà la septième fois en 39 départs que le Suédois était déjoué sur le premier lancer qu’il recevait.

«Évidemment que c’est frustrant», a déclaré Markstrom, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

«Tu aimerais recevoir un tir qui vient de loin. Il n’y a pas de tir de pratique dans un match.»

«Je me dois d’être prêt quand il y a une chance de marquer. Je me dois de faire des arrêts pour permettre à mes coéquipiers de rester dans le match.»

Questionné sur la performance de son gardien, l’entraîneur-chef Darryl Sutter a décidé de ne pas lancer Markstrom sous l’autobus et a critiqué l’ensemble du jeu défensif de sa formation.

«Je pense qu’ils [les joueurs de l’Avalanche] ont inscrit des buts sur les chances de marquer de très grandes qualité», a répondu le pilote.

Le mea-culpa de Nikita Zadorov

Sutter n’a pas été le seul représentant des Flames à avoir tenté de dévier l’attention des performances de son gardien. Le défenseur Nikita Zadorov a affirmé que la défaite contre les «Avs» était de sa faute.

«J’en prends la responsabilité, cette défaite me revient», a-t-il déclaré après la partie.

«J’étais sur la patinoire pour trois de leurs buts et c’est inacceptable.»

«Sur le premier but, j’étais mal positionné. Sur le deuxième, j’aurais dû bloquer la rondelle et sur le troisième, je me suis simplement fait contourner.»

«C’était l’un des pires moments pour connaître le pire match de ma carrière», a renchéri l’arrière.

C’est en effet un bien mauvais moment pour connaître des ratés chez les Flames, eux qui tentent de se faire une place parmi les équipes qui participeront aux éliminatoires dans l’Ouest. Avant les affrontements de dimanche dans la Ligue nationale, la formation albertaine était à quatre points du Wild du Minnesota, l’équipe qui occupe la dernière place donnant accès aux séries dans leur association.

Les Flames renoueront avec l’action mardi soir, quand les puissants Bruins seront de passage au Scotiabank Saddledome. Le club de Boston domine le classement général du circuit Bettman avec un dossier de 45-8-5.