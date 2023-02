Un match de 351 points dans la NBA!

Vendredi soir, les Kings de Sacramento et les Clippers de Los Angeles ont récolté à eux deux pas moins de 351 points dans un match aux allures de marathon qui s’est conclu en deuxième prolongation.

Ce type de performance est du jamais vu depuis près de 40 ans, et il s’agit du deuxième match le plus productif de l’histoire de la NBA. Le record appartient aux Pistons de Detroit et aux Nuggets de Denver, qui en décembre 1983 avaient inscrit ensemble 370 points... au bout de trois prolongations.

Les Kings l’ont finalement emporté 176 à 175 grâce aux 45 points de Malik Monk et les 42 de De’Aaron Fox. Du côté des Clippers, Kawhi Leonard a été le meilleur des siens avec une récolte de 44 points.

Ce n’est que la sixième et septième fois qu’une équipe parvient à franchir le plateau des 170 points en une rencontre. Les formations de la Californie ont aussi égalé le record de tirs de trois points de tous les temps, avec 44 paniers du centre-ville.