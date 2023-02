Nino Niederreiter à Winnipeg

Les Predators de Nashville semblent finalement s’être rangés du côté des vendeurs en vue de la date limite des transactions. L’attaquant Nino Niederreiter a pris le chemin de Winnipeg, samedi.

En retour, les Jets ont cédé un choix de deuxième ronde en 2024, selon le réseau Sportsnet.

Niederreiter, âgé de 30 ans, avait paraphé une entente de deux ans d’une valeur annuelle moyenne de 4 millions $ en juillet dernier. Il deviendra donc joueur autonome sans compensation après la campagne 2023-2024.

Avec les «Preds», le Suisse a tout de même fait bonne figure cette saison. Il se dirige vers sa sixième saison de 20 buts ou plus, lui qui a inscrit 18 filets et 28 points en 56 matchs.

L’ancien des Islanders de New York, du Wild du Minnesota et des Hurricanes de la Caroline a amassé 199 buts et 396 points en 788 rencontres en carrière.

Kinkaid au Colorado

Plus tôt dans la journée, les Bruins de Boston ont procédé à une transaction mineure en envoyant le gardien Keith Kinkaid à l’Avalanche du Colorado en retour du centre Shane Bowers.

Kinkaid, qui a notamment effectué un passage infructueux dans l’organisation du Canadien de Montréal pendant la saison 2019-2020, a disputé un seul match avec les «Oursons». Il a passé le reste de la campagne avec les Bruins de Providence, dans la Ligue américaine.

Quant à lui, Bowers a joué son premier et seul duel dans la Ligue nationale de hockey en 2022-2023. Choix de premier tour des Sénateurs d’Ottawa en 2017, il avait été impliqué dans la transaction monstre qui avait fait de Matt Duchene un membre des «Sens»