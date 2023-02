Mikaël Kingsbury champion du monde

Mikaël Kingsbury n’a laissé planer aucun doute samedi à Bakouriani, en Géorgie. Dominant du début à la fin aux Championnats du monde de ski acrobatique, le Québécois a triomphé à l’épreuve des bosses afin d’être couronné champion du monde.

Premier au terme des qualifications et de la première finale, le skieur de Deux-Montagnes a maintenu le rythme lors de la manche ultime où il a amassé 89,82 points.

Celui qu’on surnomme «le Roi des bosses» a devancé l'Australien Matt Graham (88,90) et le Suédois Walter Wallberg (88,52), médaillés d’argent et de bronze samedi.

Kingsbury avait remporté deux médailles d’or lors des deux derniers mondiaux, à Almaty et à Deer Valley. Il s’agit du septième titre de champion du monde de sa carrière, le quatrième en simple, et de son 12e podium à cette compétition.

Elliot Vaillancourt (80,49) et Julien Viel (80,13) ont atteint la petite finale et se sont classés 12e et 14e. Gabriel Dufresne a quant à lui terminé 19e des qualifications.

Du côté féminin, Laurianne Desmarais-Gilbert a elle aussi pris part à la petite finale et a fini 11e avec 72,59 points.