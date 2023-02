Les Ducks sauvés par Gibson

Au PNC Arena, le gardien John Gibson a repoussé 51 rondelles dans une victoire de 3 à 2 des Ducks d’Anaheim aux dépens des Hurricanes de la Caroline.

Ce faisant, l'Américain est devenu seulement le deuxième portier depuis 1956 à arrêter plus de 50 tirs lors de trois matchs dans le même mois. Dans une cause perdante, il avait respectivement repoussé 51 et 53 tentatives face aux Panthers de la Floride et aux Penguins de Pittsburgh.

Malgré leurs quatre situations d’attaque massive, les puissants «Canes» ont été limités à deux buts dans le duel du jour.

Jesperi Kotkaniemi a marqué l’un d’eux. L'ex-centre du Tricolore a amassé neuf points à ses 11 derniers matchs.

Jesper Fast a aussi percé l’armure de Gibson.

John Klingberg, Jakob Silfverberg et Troy Terry ont quant à eux démystifié Frederik Andersen. Le gardien danois a bien moins paru que son vis-à-vis, cédant trois fois en 15 tentatives.