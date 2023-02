La formation 2022-2023 de joueurs soumis au ballottage

Kasperi Kapanen a été soumis au ballottage par les Penguins de Pittsburgh vendredi, devenant un autre joueur intrigant à être offert gratuitement aux autres formations du circuit Bettman en 2022-2023.

Voici les cinq joueurs les plus attrayants à avoir été placés au ballottage depuis le début de la saison, sans toutefois être réclamés.

Matthew Phillips (attaquant)

Tout ce dont ce talentueux attaquant de petite taille a besoin, c’est d’une opportunité. Il a amassé 124 points à ses 111 derniers matchs dans la Ligue américaine de hockey, avec le Heat de Stockton. Depuis qu’il a été repêché par les Flames de Calgary en 2016, Phillips n’a eu droit qu’à un peu plus de 32 minutes d’utilisation dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il deviendra joueur autonome avec compensation au terme de la campagne, et il ne serait pas surprenant qu’il parvienne à atteindre son plein potentiel sous d’autres cieux. Après tout, il n’est âgé que de 24 ans ; un an de moins qu’un certain Martin St-Louis lorsque les Flames l’ont laissé signer un contrat avec le Lightning de Tampa Bay...

Jakub Vrana (attaquant)

La dernière année a été pour le moins tumultueuse pour l’attaquant tchèque, pièce maîtresse de la transaction qui a fait d’Anthony Mantha un membre des Capitals de Washington. Après s’être remis d’une grave blessure à l’épaule, il a adhéré au programme d’aide de la Ligue nationale de hockey et n’a finalement joué que quatre matchs avec les Red Wings de Detroit en 2022-2023. La réalité du plafond salarial a rendu cet ex-marqueur de 25 buts bien moins attrayant aux yeux des autres dirigeants de la ligue, puisqu’il touchera un salaire annuel de 5,25 millions $ jusqu’en 2024. Il compte tout de même 21 points à ses 30 derniers duels dans le circuit Bettman.

Craig Smith (attaquant)

Inclus dans l’échange important envoyant Dmitry Orlov et Garnet Hathaway aux Bruins de Boston, Smith a été soumis au ballottage en décembre dernier. L’athlète de 33 ans a connu une baisse de production vertigineuse cette saison, amassant 10 points en 42 duels avec les «Oursons». Son temps d’utilisation moyen a lui aussi chuté, et ce, de plus de quatre minutes par rapport à la campagne dernière, si bien qu’il n’était sollicité qu’un peu plus de 10 minutes par match par Jim Montgomery. Encore une fois, son salaire de 3,1 millions $ a refroidi les autres équipes du circuit. L’ancien des Predators de Nashville a tout de même 831 duels et cinq saisons de plus de 20 buts derrière la cravate.

Mike Reilly (défenseur)

Tout comme son ex-coéquipier Smith, Reilly est devenu une victime collatérale du succès monstre des Bruins. Il s’était établi comme un des rouages les plus importants de la brigade défensive bostonnaise lorsqu’il a été acquis des Sénateurs d’Ottawa, en 2021, passant plus de 21 minutes par match sur la patinoire. Son temps d’utilisation a fondu comme neige au soleil jusqu’à ce qu’il soit rétrogradé avec les Bruins de Providence, où il a passé l’essentiel de la saison 2022-2023. Reilly, ancien du Canadien de Montréal, demeure un excellent patineur et un joueur efficace en sortie de territoire. Son contrat, qui lui permettra de toucher 3 millions $ jusqu’à la fin de la saison prochaine, a toutefois anéanti sa valeur dans une ère où chaque dollar compte.

Alex Nedeljkovic (gardien)

Rarement a-t-on vu un candidat au trophée Calder dégringoler aussi rapidement. En 2021, les Red Wings lui ont consenti un pacte de deux ans d’une valeur totale de 6 millions $ après avoir fait son acquisition des Hurricanes de la Caroline. Le gardien natif de l’Ohio a toutefois rapidement constaté que la défensive des Wings n’avait rien à voir avec celle des «Canes», si bien qu’il a été soumis au ballottage à sa deuxième année au Michigan. Malgré tout, Nedeljkovic a maintenu un taux d’efficacité de ,906 en 97 matchs dans la LNH. On est en droit de se demander s’il n’a simplement besoin que d’un nouveau départ pour relancer sa carrière. Il en aura l’occasion dès cet été, lorsqu’il aura droit à son autonomie complète.

Formation de joueurs ayant été soumis au ballottage

En incluant les joueurs qui ont été réclamés, voici à quoi pourrait ressembler une formation constituée uniquement de joueurs soumis au ballottage en 2022-2023.

Eeli Tolvanen – Craig Smith – Jakub Vrana

Sonny Milano – Matthew Phillips – Kasperi Kapanen

Nick Foligno – Emil Bemstrom – Rem Pitlick

Anthony Richard – Chris Tierney – Jordan Martinook

Mike Reilly – Philippe Myers

Juuso Valimaki – Johnathan Kovacevic

Josh Mahura – Libor Hajek

Alex Nedeljkovic

Cal Petersen

Chris Driedger