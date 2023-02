La fin du phénomène Jake Paul ce week-end?

Cette semaine dans le balado de boxe de TVA Sports, «Le dernier round», Russ Anber et Mathieu Casavant se demandent si Tommy Fury battra Jake Paul ce dimanche à Dariya, en Arabie saoudite, et mettra ainsi fin au phénomène des influenceurs dans le monde de la boxe.

Aussi au menu : est-ce qu’Artur Beterbiev et Dmitry Bivol s'affronteront bel et bien le 3 juin? Deontay Wilder et Andy Ruiz sont-ils les meilleurs poids lourds après Tyson Fury et Oleksandr Usyk? Et une discussion sur les raisons de lancer la serviette. Écoutez ici l'épisode de la semaine: