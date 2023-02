Connor McDavid spectaculaire dans la défaite

Les Oilers d’Edmonton et Connor McDavid sont passés bien près de compléter une folle remontée, mais les Blue Jackets ont tenu bon pour l’emporter 6 à 5, samedi après-midi, à Columbus.

Comme il y a deux jours contre les Penguins de Pittsburgh, McDavid a amassé deux buts et deux mentions d’aide. Cette saison, il a d’ailleurs davantage de matchs de quatre points et plus (10) que de rencontres où il a été blanchi de la feuille de pointage (6).

Voyez son but spectaculaire dans la vidéo ci-dessus.

Les Jackets ont quand même eu une petite frousse, mais les deux filets de Jack Roslovic en troisième période ont fait la différence. Le joueur de centre a aussi complété le duel avec quatre points, tandis que Kirill Marchenko a inscrit deux buts.

Columbus a beau avoir pris une avance de 4 à 0, les visiteurs n’ont eu besoin que de 8 min 2 s pour égaler la marque au deuxième vingt. McDavid a notamment secoué les cordages à l’aide d’un superbe effort individuel en désavantage numérique. Le capitaine a récupéré la rondelle en territoire défensif avant de parcourir toute la largeur de la patinoire pour se défaire de Johnny Gaudreau. Son lancer à bout portant a eu raison de Joonas Korpisalo.

McDavid compte maintenant 48 buts et 113 points à sa fiche, en 60 matchs. Rappelons que le record personnel de l’Ontarien, qu’il a établi la saison dernière, est de 123 points.

Joonas Korpisalo avait la lourde tâche de faire face aux assauts des Oilers, et il s’en est plutôt bien sorti, avec 42 arrêts. Ce fut tout le contraire pour les gardiens d’Edmonton Jack Campbell et Stuart Skinner, qui ont accordé à eux deux six buts sur 26 lancers.

Les Capitals surprennent les Rangers

À Washington, les Capitals ont signé un premier gain en sept matchs, profitant de la contribution de tous pour y aller d’une victoire spectaculaire de 6 à 3 sur les Rangers de New York.

Alexander Ovechkin a amassé deux mentions d’aide, mais c’est un autre Russe qui a marqué les buts. Evgeny Kuznetsov a touché deux fois la cible, marquant entre autres d’une feinte à la Peter Forsberg. Comme lui, T.J. Oshie y est allé d’un doublé.

Cachant à peine leur envie de faire l’acquisition de Patrick Kane, s’étant débarrassés de Vitali Kravtsov et Jake Leschyshyn plus tôt dans la journée, les Rangers ont déployé une formation à 11 attaquants et sept défenseurs. Trois joueurs d’avant ont tout de même inscrit leurs buts, soit Barclay Goodrow, Chris Kreider et Kaapo Kakko.

Le gardien Igor Shesterkin a laissé sa place à Jaroslav Halak après deux périodes, lui qui avait accordé cinq buts sur 22 lancers.