Cinq faits à retenir avant le premier match du CF Montréal

L’attente est finalement terminée pour les amateurs du CF Montréal, qui espèrent voir leur club faire aussi bien que l’an dernier. Le Bleu-Blanc-Noir retrouvera les terrains de la Major League Soccer (MLS) samedi pour son premier duel de la campagne 2023.

Voici cinq points importants et quelques questions qui attendent les partisans en ce début d’année :

Le début de saison

Avant de connaître la meilleure saison régulière de sa courte existence, le CF Montréal a réalisé un début d’année 2022 pour le moins difficile. Il a perdu ses trois premiers matchs, dont celui d’ouverture contre l’Orlando City SC. La séquence d’invincibilité de huit rencontres ayant suivi a certainement adouci la pilule, cependant.

Samedi, c’est l’Inter Miami CF qui sera le premier test des hommes de Hernan Losada. C’est face à cette formation que le onze montréalais a conclu le calendrier régulier en octobre, l’emportant 3 à 1.

Sean Rea comme Ismaël Koné?

La blessure du milieu offensif Matko Miljevic pourrait aider le jeune Sean Rea à se tailler un poste rapidement. Le Montréalais de 20 ans semble posséder tous les outils nécessaires pour jouer avec le grand club, après deux bonnes saisons en Première Ligue canadienne.

Rea pourrait ainsi suivre la même courbe de croissance qu’Ismaël Koné, qui a profité des opportunités en mars 2022 pour se rendre indispensable aux yeux de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy. Plusieurs autres jeunes comme Rida Zouhir et Nathan Saliba tenteront aussi de charmer Losada.

Le deuxième attaquant

Avec le départ de Kei Kamara, qui se démarquera derrière l’attaquant numéro 1 de l’équipe, Romell Quioto? Mason Toye devrait obtenir plus de temps de jeu, mais il a encore du chemin à parcourir pour prouver qu’il peut représenter un contributeur constant.

De retour de son prêt, Chinonso Offor pourrait en surprendre plus d’un par ses qualités avec le ballon. Le Nigérian et son compatriote Sunusi Ibrahim seront à l’affut de toute baisse de régime au-dessus d’eux dans la hiérarchie.

Une défensive complète

Comme l’an dernier, le CF Montréal semble déborder de talent en défense, avec les internationaux canadiens Kamal Miller, Joel Waterman et Zachary Brault-Guillard. Le vétéran Rudy Camacho est toujours bien en place dans l’axe et il faudra aussi se questionner à propos du Québécois Mathieu Choinière, qui a collectionné les postes dans les dernières années, incluant en défense sur les ailes.

Ses deux plus gros ajouts de la saison morte, le CF Montréal les a effectués à l’arrière. Le prometteur George Campbell pourra servir de doublure aux joueurs mentionnés plus haut et on s’attend à ce qu’Aaron Herrera prenne rapidement le même genre de responsabilités qu’Alistair Johnston l’an dernier.

Pantemis pour de bon?

James Pantemis devrait, pour une première fois, être dans la chaise du gardien partant pour le Bleu-Blanc-Noir. C’est une position où l’équipe n’a pas eu une grande stabilité depuis l’ère Evan Bush.

Le Montréalais a dû patienter derrière Sebastian Breza en 2022 avant de lui ravir son poste en fin de campagne. Jonathan Sirois et Logan Ketterer ne devraient pas réchauffer le banc pour autant et pourraient obtenir quelques départs.