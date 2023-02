Alex Ovechkin réalise le rêve d’un jeune acteur sourd

L’attaquant Alexander Ovechkin a fait plaisir au jeune acteur Keivonn Woodard, qui s'est fait connaître du grand public dans la série «The Last of Us», en lui accordant quelques minutes de son temps vendredi.

Atteint de surdité, le garçon de 10 ans rêvait de rencontrer son idole et c’est maintenant chose faite. Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Woodard et d’autres jeunes joueurs de hockey afro-américains ont aussi été honorés en marge du duel entre les Capitals de Washington et les Rangers de New York, samedi.

Keivonn Woodard (A deaf hockey player) meets his idol Alexander Ovechkin. @7NewsDC pic.twitter.com/OnFEXEJUDb — Olivia Garvey (@Olivia7News) February 24, 2023

En effet, quand il ne figure pas dans des séries post-apocalyptiques, le natif du Maryland joue pour le club de hockey M10 des Bruins de Bowie.

Woodard a montré l’étendue de son talent lors d’un entraînement des «Caps», vendredi, en déjouant Charlie Lindgren en échappée.

Plus tôt, cette saison, les Capitals avaient d’ailleurs fait don de 10 000 $ à son équipe, ce qui lui a notamment permis d’avoir accès à un interprète de langue des signes à son aréna local.