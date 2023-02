Une distinction historique à la portée de Marc-André Fleury

En tenant en échec les Blue Jackets de Columbus 2 à 0, jeudi, le Québécois Marc-André Fleury a amélioré ses chances de terminer sa carrière parmi les 10 meilleurs gardiens pour le total de blanchissages réalisés dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le porte-couleurs du Wild du Minnesota a repoussé les 30 tirs dirigés vers lui pour réussir un 73e coup de pinceau depuis ses débuts dans le circuit Bettman avec les Penguins de Pittsburgh en 2003-2004.

Détenteur du 12e rang de la catégorie, il a besoin de trois jeux blancs pour rejoindre Tony Esposito et Ed Belfour, qui ont nécessité respectivement 886 et 963 rencontres pour atteindre le chiffre de 76. De plus, la neuvième place détenue par Roberto Luongo (77) lui est également accessible.

Toutefois, Fleury devra se surpasser pour rattraper Alec Connell, Tiny Thompson et Dominik Hasek. Ceux-ci occupent les échelons 6 à 8 grâce à 81 blanchissages. Évidemment, l’ancienne vedette des Devils du New Jersey Martin Brodeur semble inatteignable au sommet, lui qui a totalisé 125 matchs sans céder une seule fois.

Presque tout le monde...

Par ailleurs, «Flower», qui avait effectué son 72e jeu blanc en novembre, a ajouté une équipe à son tableau de chasse, car les Jackets constituaient avant jeudi l’un des clubs ayant toujours marqué au moins une fois à ses dépens. Conséquemment, il lui reste trois formations à réduire au silence : les Blues de St. Louis, les Golden Knights de Vegas et le Wild. Dans ce dernier cas, seul un changement de décor pourrait ouvrir la porte.

«Je n’étais pas au courant du record [du plus grand nombre d’équipes blanchies en carrière]. Ça veut sans doute dire que je suis vieux. Je joue depuis longtemps», avait déclaré l’athlète de 38 ans après son jeu blanc aux dépens du Kraken de Seattle l’automne dernier.

Le Wild avait rendez-vous vendredi avec les Maple Leafs de Toronto, mais les probabilités de voir Filip Gustavsson défendre son filet étaient bonnes. Les Jackets seront ensuite de passage au Minnesota, dimanche après-midi.